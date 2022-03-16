CHP Genel Merkezi'nden gelen heyet, Başkan Çerçioğlu ile görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP Genel Merkezi'nden gelen heyet, Başkan Çerçioğlu ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
CHP Genel Merkezi'nden gelen heyet, Başkan Çerçioğlu ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir Milletvekili ve CHP Enerji ve Alt Yapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

AYDIN (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir Milletvekili ve CHP Enerji ve Alt Yapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın, yapmış olduğu yatırımlar ve başarılı sosyal belediyecilik çalışmalarından dolayı Başkan Çerçioğlu'nu tebrik etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın'ı ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Çerçioğlu, nazik ziyaretleri için teşekkür etti. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Halk Partisi, Özlem Çerçioğlu, Ahmet Akın, Aydın, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title