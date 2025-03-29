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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı'nda Trabzon'da

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'u ziyaret etti. Bayram namazını Cevizli köyünde kılacak, ardından aile mezarlığını ziyaret edecek ve basın açıklaması yapacak.

Haber: Esra Nur Pervan

(TRABZON) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı'nın ilk günü, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da gerçekleştireceği program dolayısıyla Trabzon'a geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın sabah bayram namazını Ekrem İmamoğlu'nun baba ocağı olan Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Cevizli köyünde kılacak. Namazın ardından İmamoğlu ailesinin köy evini ve aile mezarlığını ziyaret edecek olan Özel, daha sonra Trabzon Meydan Parkı'nda (Atatürk Alanı) basın açıklaması yapacak ve bayramlaşma programına katılacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı'nda Trabzon'da
Kaynak: ANKA / Yerel
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