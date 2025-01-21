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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartalkaya'daki Yangın Faciasını Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartalkaya'daki Yangın Faciasını Ziyaret Etti
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Bolu'nun Kartalkaya bölgesinde 66 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olayın yaşandığı Grand Kartal Otel'de incelemelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya'da 66 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının yaşandığı bölgeye geldi.

Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de gece saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Olayda 66 kişinin hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yanan otelde incelemelerde bulundu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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