CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den şehit askerler için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan askerler için taziye mesajı yayınladı.

CHP Genel Başkanı Özel, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son dönemde gelen şehit haberleriyle millet olarak yüreğimiz yanmaya devam ediyor" ifadelerini kullanarak Pençe Kilit operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı, yaralı askerlere de acil şifalar dileğinde bulundu.

Özel, şehit haberleri üzerine Manisa'daki aday tanıtım toplantısının iptal edildiğini belirterek, "Ayrıca yarın diğer şehirlerimizde yapılacak tüm etkinlikleri de iptal ediyoruz. Merkez Yönetim Kurulu'muzu yarın sabah olağanüstü toplantıya çağırdım. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bir kez daha milletimizin başı sağ olsun" dedi. - ANKARA