- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Pek çok yardım yapılıyor, ama dağınık bir biçimde yapılıyor" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Aile Destekleri Sigortası konulu basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Pek çok yardım yapılıyor ama dağınık bir biçimde yapılıyor.

- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Pek çok yardım yapılıyor, ama dağınık bir biçimde yapılıyor"

İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Aile Destekleri Sigortası konulu basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Pek çok yardım yapılıyor ama dağınık bir biçimde yapılıyor. Oysa bunların bir çatı altında hiçbir yardım yapmadan asgari gelir güvencesinin bir şekilde bütün ailelere sağlanması lazım" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Harbiye Hilton Otel'de düzenlenen Aile Destekleri Sigortası'na ilişkin basın toplantısına katıldı. İki oturumdan oluşan ve yalnızca ilk oturumun basına açık olduğu toplantıda konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "1971 yılında Türkiye, parlamentosundan bir yasa çıkararak, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 'Sosyal Güvenliğin Asgari Normları' sözleşmesini kabul etti. Dokuzuncu sigorta dalı, Aile Destekleri Sigortası. 51 yıldır Aile Destekleri Sigortası uygulanmıyor. Aile Destekleri Sigortası'nın temel amacı, sizlerin de 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebileceği gibi her aileye asgari gelir güvencesi sağlayan sigorta dalı. Soru şu, neden Aile Destekleri Sigortası uygulanmıyor? Çünkü yardımları yatırmıyor pek çok çok yardım yapılıyor ama dağınık bir biçimde yapılıyor oysa bunların bir çatı altında hiçbir yardım yapmadan asgari gelir güvencesinin bir şekilde bütün ailelere sağlanması lazım" dedi.

"Bir kişi üniversiteye gidiyor diye 57 bin aile türü belirledik"

Açıklamasına devam eden Kılıçdaroğlu, "Bu toplantıda sizlere açıklayacağımız düzenlemeyle yoksulluğu artık bu ülkede hiçbir siyasi parti istismar yapmasın, kişi yoksul ise sosyal devletin koruması altında olsun ve sosyal devlet ona yasaların öngördüğü yardımı yapsın. Aile dediğimiz kişi bir kişi de olabilir, beş kişi de, yedi kişi de olabilir. Dolayısıyla az önce Aylin hanımın söylediği gibi, bizim internet sitemize girildiğinde 57 bin tür aile için bir program gerçekleştirdik. Örneğin üç kişi, bir evi var. Bir kişi üniversiteye gidiyor diye 57 bin aile türü belirledik. Dolayısıyla internet sitesine giren kişi altında ne kadar aylık alacağını da görmüş olacak. Sosyal hizmet uzmanları ve sosyologlar, nasıl aile hekimleri varsa illerde, aile hekimlerinin bulunduğu her yerde Sosyal Hizmet Uzmanları da olacak. Aynı ailelerde bunlar sürekli çalışacaklar, ailedeki bütün değişimi raporlayacaklar ve kurula bildirecekler ve kurul bunun üzerinden o ailelere yardımı yapmış olacak. Bunun bir avantajı daha var, çok sayıda Sosyal Hizmet Uzmanı istihdam etmek zorunda kalacağız ve bunlar evlere girecekler" şeklinde konuştu.

"Bütün sosyal yardımlar tek çatı altında toplanacak"

Sosyal Hizmet Uzmanlarının yüzde 99,9'unun kadınlardan oluşacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bir düzenlememiz, hedefimiz daha var. Yardımı, yani Aile Destekleri Sigortası'nın ön gördüğü yardımı kurul, kadının banka hesabını açacak ve kadının hesabına yatıracak. Böylece kadın, düzenli aylık gelirini alıp geçimini sağlayabilecek. Temel amaç her aileden asgari iş sigortalının çalışmasına ortam oluşturmak. Bunun için bir hedefimiz var. Kamu, ister merkezi otorite ister belediyeler, işçi alırken bu ailelerin çocukları için ya da bu ailede yaşayanlar için pozitif ayrımcılık yapılacak ve bunlar öncelikle işe alınacaklar. Aile Destekleri Sigortası diyoruz, genelde uygulamada şu soru da soruluyor, adı sigorta acaba bu aileler prim ödeyecek mi? Hayır, aile prim ödemiyor. Zaten adı üstünde Aile Destekleri Sigortası, aileye bir şekilde destek veriliyor. Aile Destekleri Sigortası için kurum kurulacak. Bütün sosyal yardımlar tek çatı altında toplanacak böylece kaynak savurganlığı da büyük ölçüde önlenmiş olacak. Aile Destekleri Sigortası'nın devreye girmesi bir maliyet sorunu değil, bir zihniyet sorunudur. Biz bugüne kadar uygulanan ve yoksulun, yoksulluğun istismar edildiği bir sürece son vermek istiyoruz. Bu topraklarda hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

(SD-MB-DK-Y)