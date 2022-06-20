CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 23 Haziran'da Kuşadası'nda

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Haziran'da Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi tarafından yaşama geçirilen projeler için düzenlenecek toplu açılış ve temel atma törenine katılmak üzere Kuşadası'na gelecek.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, iki günlük Aydın gezisi kapsamında 23 Haziran Perşembe günü saat 13.30'da Kuşadası'nda olacak. Kılıçdaroğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Tariş Alanı'nda yapımı tamamlanarak kente kazandırılan Kuşadası Belediyesi'nin de yer alacağı yeni hizmet kompleksinin açılışını düzenleyecek.

TOPLU AÇILIŞ VE TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILACAK

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Belediye Hizmet Binası ile birlikte Kuşadası Belediyesi tarafından İkiçeşmelik Mahallesi'nde yapılan Cafer Kotan Yaşam Alanı ile alanın içerisinde bulunan taziye evi, anne-bebek evi ve kütüphanenin, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde yapılan Kuşadası Gençlik Spor Parkı ile Tokuçoğlu Basketbol Parkı'nın açılışını yapacak. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde yapılacak olan Tenis Kulübü ile Türkmen Mahallesi'nde yapılacak olan Otizm Yaşam ve Spor Alanı'nın ise temelini atacak.

"TÜM HEMŞEHRİLERİMİZİ PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 13.30'DA TARİŞ ALANI'NA BEKLİYORUZ"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha Kuşadası'nda ağırlayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'nun desteği ile modern ve estetik bir turizm kenti tasarlamak için durmaksızın çalışıyoruz. Bu kapsamda tamamladığımız ve yapımına başlayacağımız projelerimiz için düzenleyecek olduğumuz açılış ve temel atma törenini Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun değerli katılımı ile 23 Haziran'da gerçekleştireceğiz. Tüm hemşehrilerimizi Perşembe günü saat 13.30'da Tariş Alanı'na bekliyoruz. Kentimizi çok güzel bir hafta bekliyor."

ANKA / Yerel