CHP Gaziantep İl Başkanı Açar: "Görevlerini Fedakarca Yapmaya Çalışan Gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutluyorum"

(GAZİANTEP)- Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar, "Toplumun sesi, gözü, kulağı olan, doğrunun ve gerçeğin peşinde yorulmadan, fedakarca görevlerini yapmaya çalışan gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi.

CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla bi mesaj yayımladı. Açar, Halkın haber alma hakkını gözeterek, gece gündüz demeden görev yapan gazetecilerin; kentin, ülkenin ve dünyanın gündemini kamuoyuna aktarma noktasında önemli bir sorumluluk üstlendiklerini vurguladı. Gazetecilerin, etik değerler çerçevesinde mesleğini özenle yaparak, toplumsal hafızanın oluşmasına katkı sağladıklarını dile getiren Açar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Her koşulda doğrunun ve gerçeğin peşinde yorulmadan, fedakarca giden gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutluyorum. Gece-gündüz demeden sorumluluk anlayışıyla hareket eden basın mensuplarının, her geçen gün zorlaşan çalışma koşullarının bir an önce iyileştirilmesi gerekiyor. Basın özgürlüğünün yok edildiği toplumlarda sağlıklı bir demokrasiden bahsedilemez. Mesleğine, ülkesine ve milletine sevdalı, Cumhuriyet'i ve kazanımlarını savunan gazetecilerin çalışma şartlarını zorlaştırmanın hiçbir haklı gerekçesi olmadığı gibi, düşüncelerini ifade ettikleri için baskı, sansür ve hapis ile cezalandırılması demokrasilerde kabul edilemez.

Bu nedenlerle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, kutlanacak bir gün olmanın ötesinde, anlama, anlatma, farkındalık yaratma günü haline gelmiştir. Gazetecilerin işsiz kalma, cezaevine girme ve öldürülme korkusuna kapılmadan, sansür uygulamadan, sadece haberi düşünerek özgürce yazıp, ekranlarda özgürce konuşabilecekleri günleri yaratmak boynumuzun borcudur. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'basın, milletin umumi sesidir. Bir milleti aydınlatma ve uyarmada bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte, özet olarak bir milletin mutluluk hedefi olan müşterek istikamette yürümesini teminde, başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir' sözlerinden hareketle, bu anlamlı günde büyük bir onur ve gayretle mücadele eden değerli gazetecilerimizin ve fikir emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, saygılarımı sunuyorum."