CHP Gaziantep İl Başkanı Açar: "Yeni Yılın Herkese Sağlık, Huzur, Refah ve Adalet Getirmesini Diliyorum"

(GAZİANTEP) - CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar, yeni yıl mesajında, "Tüm vatandaşımızın yeni yılını kutluyorum. Yeni yılın herkese sağlık, huzur, refah ve adalet getirmesini diliyorum" dedi.

CHP Gaziantep İl Başkanı Açar, esnafın kepenk kapattığı, emekçinin geçim derdiyle boğuştuğu, iş dünyasının ekonomik olarak zor günler geçirdiği, gençlerin geleceksizliğe sürüklendiği, kadınların hak mücadelesini sürdüğü 2025 yılını geride bırakarak, adalet, her anlamda eşitlik umutlarıyla yeni bir yılı karşılamaya hazırlandıklarını söyledi.

Açar, 2026'nın ekonomik zorlukların, adaletsizliğin ve toplumsal kutuplaşmanın ortadan kalktığı bir yıl olması dileğiyle yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

"Sevgili Gaziantepliler, değerli yol arkadaşlarım; 2025 yılı, ne yazık ki Türkiye'ye iyi gelmedi. Ekonomide kötüye gidiş daha da derinleşti. Derin yoksulluk ve önlenemeyen hayat pahalılığı ülkemizin her köşesini sardı. Yeni asgari ücret tarihte ilk kez açlık sınırının altında kaldı. Geride bıraktığımız zorlu yılda; göreve geldiğimiz ilk günden itibaren emekçinin, emeklinin, esnafın, gencin, kadınlarımızın insanca yaşam sürmeleri, ranta, talana ve doğa kıyımına karşı sesimizi yükselterek artık değişim vaktinin geldiğini haykırdık."

2026 yılının, hukukun üstünlüğünün tesis edildiği, emeğin karşılığını bulduğu, kimsenin ötekileştirilmediği ve düşüncenin özgürce ifade edilebildiği bir yıl olması dileğinde bulunan Açar mesajını, şöyle tamamladı:

"Yeni yılın, umutların yeniden filizlendiği, dayanışmanın, eşitliğin ve adaletin zafer kazandığı bir yıl olması diliyorum. Çocuklarımızın korkusuzca güldüğü, gençlerimizin hayallerine sahip çıktığı, emekçinin alın terinin hakkıyla ödüllendirildiği bir Türkiye için; daha çok birleşmek, daha çok çalışmak zorundayız. Unutulmamalıdır ki, gerçek değişim cesaretle, dayanışmayla ve asla pes etmemekle gelir. Hangi siyasi görüşten olursa olsun, tüm vatandaşımızın yeni yılını kutluyorum. Yeni yılın herkese sağlık, huzur, refah ve adalet getirmesini diliyorum."