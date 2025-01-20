CHP'li Arslan: Eskişehir Yatırımlarda Üvey Evlat Muamelesi Görüyor

(ESKİŞEHİR) - 2025 Yılı Merkezi İdare Yatırım Programı'ndan Eskişehir'in hak ettiği payı alamadığını söyleyen CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, "Eskişehir'imiz önceki yılarda olduğu gibi yine üvey evlat muamelesi görerek yatırımlardan ve kamu kaynaklarından hakkı olanı ne yazık ki alamamıştır" dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, 2025 Yılı Merkezi İdare Yatırım Programı ile ilgili açıklama yaptı. CHP il binasında yapılan basın toplantısında CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz da Arslan'a eşlik etti.

Eskişehir'e üvey evlat muamelesi yapıldığını söyleyen Arslan, "2025 Yılı Merkezi İdare Yatırım Programı'nda 3 bin 783 yatırım projesinin yer aldığı, 35'i doğrudan 14'ü ise başka illerle toplulaştırarak ortaya koyan projeler olmak üzere bu 3 bin 783 projenin içinde sadece Eskişehir'i ilgilendiren 49 projeye yer verildiğini programda görüyoruz. Üzülerek ifade etmeliyim ki Eskişehir'imiz önceki yıllarda olduğu gibi yine üvey evlat muamelesi görerek yatırımlardan ve kamu kaynaklarından hakkı olanı ne yazık ki alamamıştır" diye konuştu.

"İlçe yolları 2025 yılında da bitirilemeyecek"

İlçe yolları için çok düşük ödenekler ayrıldığını söyleyen Arslan, şunları söyledi:

"Doğrudan ilimize yatırımları içeren ve sadece 3 milyar 686 milyon TL ödenek ayrılan projeler hakkında bazı saptamalarımı kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. 2017 yılında yani tam 8 yıl önce yatırım programına giren toplam proje tutarı 1 milyar 938 milyon lira olan Eskişehir-Alpu-Mihalıççık yolu için ki bu yol 40 kilometrelik bir yoldur. 2025 yılında da toplam ödeneğin sadece yüzde 11'i kadar bütçe ayrıldığı, 2019 yılında yani 6 yıl önce yatırım programına giren toplam proje tutarı 1 milyar 58 milyon lira olan 31 kilometrelik Eskişehir Sakarı Ilıca-Mihalgazi yolu için toplam proje bedelinin sadece yüzde 11'inin ödeneğe ayrıldığını, 2020 yılında yani 5 yıl önce yatırım programına giren toplam proje tutarı 1 milyar 227 milyon lira olan 28 kilometrelik Eskişehir-Sarıcakaya-Nallıhan yolu için yine toplam proje tutarının yüzde 9,5'i kadar ödenek ayrıldığı, kamuoyunda ölüm yolu olarak nitelenen ve önceki gün yine gerçekleşen bir kazada bir canımız yitirdiğimiz ve 2022 yılında genel seçimden hemen önce iktidar vekilleri tarafından müjdeler verilerek yatırım programına alınan 5 milyar 872 milyon toplam proje tutarını Eskişehir-Seyitgazi-Kırka yolu için ise toplam proje tutarının sadece yüzde 2,86'sı kadar ödenek ayrıldığı, bu dört proje için 2024 yılına göre maliyetlerde yüzde 30,70 oranında artışlar yapıldığı uzun yıllardır bitirilemeyen beş ilçe bağlantı yollarımızın ne yazık ki 2025 yılında da bitirtilemeyeceği çok açık bir şekilde programda ortaya çıkıyor."

"Çevre yolunun esamesi dahi okunmuyor"

Arslan, "Eskişehir'in bütün dinamiklerinin tartıştığı ve beklediği çevre yolumuzun ise yatırım programında esamesinin dahi okunmadığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Geçtiğimiz günlerde AKP sözcüleri Eskişehir'e müjdeler diyerek bir sorunu daha çözdük diye 2020 yılında yatırım programına alınan toplam proje tutarı 1 milyar 465 milyon lira olan 7,5 kilometrelik Hasanbey Lojistik Merkezi Eskişehir OSB İhtisas Hattı için 2020 yılından bu yana bir lira dahi para harcanmadığı, 2025 yılına da sadece ödeneğin yüzde 27'si kadar bir bütçe ayrıldığı, bu anlamda Hasanbey Lojistik Merkezi Eskişehir OSB İhtisas Hattı'nın da 2025 yılında bitirilemeyeceği çok açık bir biçimde ortaya çıkıyor. Bu projede dikkat çeken bir unsur da 2024 yılı yatırım programında 293 milyon lira hesaplanan yaklaşık maliyetin 2025 yılında yüzde 400 artışla 1 milyar 465 milyon liraya yükseltilmiş olması da ayrı bir dikkat çekici unsur olarak karşımızda duruyor" dedi.

"Proje maliyet bedelinin yüzde 10'u kadar ödenek var"

Arslan, "Turpun büyüğü olarak değerlendirebileceğimiz güçlendirilmesi gerektiği raporlanan ve kamuoyundaki gündemini koruyan toplam proje maliyeti 400 milyon lira olan ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi klinikler binası güçlendirme projesi için 2025 yılına sadece proje maliyet bedelinin yüzde 10'u kadar ödenek konulduğu, bu yolla binanın güçlendirilemeyeceği 2025 yılında ortaya çıkıyor. Öte yandan hastane yetkilileri tarafından daha önce açıklama yapılmıştı güçlendirmenin maliyetli olduğu ve zamana yayılacağı şeklinde. Yeni hastane yapımı için gerekli yazışmaların yapıldığı yönünde 2025 yatırım programında tıp fakültesinin yeni hastanesi ile ilgili de herhangi bir projenin yatırım programında yer almadığı gerçeğiyle ne yazık ki karşı karşıya kaldık" ifadelerini kullandı.