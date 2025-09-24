CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı YDK Üyeliğine Seçildi

(EDİRNE) - CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, partisinin Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeliğine seçilmesi nedeniyle görevinden ayrıldı. İl başkanlığı görevine vekaleten Hasan Oğuz Saç üstlendi.

Taybıllı, yaptığı açıklamada yeni görevinin büyük bir sorumluluk taşıdığını belirterek, "Kurultayda beni Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine layık gören Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e ve kıymetli delegelerimize yürekten minnettarım. Bu süreçte birlikte yol yürüdüğüm tüm örgütümüze ve yol arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" dedi.

İl başkanlığı dönemini "büyük bir gururla" sürdürdüğünü ifade eden Taybıllı, yeni görevine ilişkin şunları söyledi:

"Partimizin hukukunu, değerlerini ve birlik ruhunu koruyacağım onurlu bir sorumluluğu üstleniyorum. YDK, partimizin vicdanı ve adalet anlayışını temsil etmektedir. Bu görevi, CHP'nin adalet anlayışına yakışır bir sorumluluk bilinciyle yürüteceğim. Mücadelem asla makamlarla sınırlı değildir. Nerede bir görev verilirse, orada en güçlü şekilde sorumluluk üstlenmeye devam edeceğim."

Taybıllı, Genel Başkan Özgür Özel'in liderliğinde CHP'nin yolunda mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.