CHP'den Öğrencilere Karne Hediyesi: Kitap

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CHP'den Öğrencilere Karne Hediyesi: Kitap
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CHP Nazilli İlçe Başkanlığı, öğrencilerin karne heyecanına kitap hediye ederek katkıda bulunuyor. Proje, eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla hayata geçirildi.

Haber: Osman Bekar

(AYDIN) – CHP Nazilli İlçe Başkanlığı, öğrencilerin karne heyecanına bir projeyle ortak oldu. Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu tarafından organize edilen etkinlikte, karne alan öğrencilere kitap hediye edilecek.

CHP Nazilli İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, kitap dağıtımının sadece bir hediye değil, aynı zamanda partinin temel ilkelerinden biri olan eğitimde fırsat eşitliğinin sahadaki yansıması olduğunu vurguladı. Ökmen, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bir eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlamalarının ardından onlara anlamlı bir karne hediyesi sunuyoruz" dedi.

İçinde bulunulan ekonomik koşullarda kitaplara erişimin zorlaştığına dikkat çeken Ökmen, "Kitap artık birçok aile için lüks haline gelirken, biz bu lüksü ulaşılabilir kılmak ve her çocuğun kitapla buluşma hakkını savunmak için yola çıktık" ifadelerini kullandı.

Projeyle çocukların tatil döneminde sadece dinlenmeye değil, aynı zamanda düşünmeye ve gelişmeye teşvik edildiğini dile getiren Ökmen, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak inanıyoruz ki kitap okuyan, düşünen ve sorgulayan nesiller aydınlık yarınların en büyük güvencesidir" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
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