CHP'den Milli Eğitim Bakanı'na 10 Kasım Tepkisi

(EDİRNE) - CHP Edirne İl Örgütü, ara tatilin 10 Kasım haftasına denk getirilmesi nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e tepki gösterdi. CHP Merkez İlçe Eğitim Sekreteri Gülay Ayaz, "Bu millet hiçbir zaman kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü unutmadı, unutmayacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl da ara tatili 10 Kasım haftasına denk getirmesi tartışmalara yol açmıştı.

CHP Merkez İlçe Eğitim Sekreteri Gülay Ayaz, beraberindeki bir grup parti üyesiyle birlikte yaptığı açıklamada, 10 Kasım'ın tatil günü değil, ulusal birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirme günü olduğunu söyledi.

Ayaz, şunları kaydetti:

"10 Kasım yalnızca bir anma günü değil, Atatürk'ün düşüncelerini ve devrimlerini geleceğe taşıma, Atamızın mirasına sahip çıkma günüdür. Milli Eğitim Bakanlığı, 2024 ve 2025 yıllarında 10 Kasım'ı içine alan haftayı ara tatil olarak belirledi. Oysa ara tatil uygulamasının başladığı 2019 yılından bu yana kasım ayında yapılan ara tatil 10 Kasım'a ve Atatürk'ü anma haftasına denk getirilmiyordu. Ancak Cumhuriyet ve laiklik karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen, Kurucumuz ve Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Cumhuriyet değerlerinin eğitim sistemindeki yerini azaltmaya çalışan Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanı olduktan sonra 10 Kasım ara tatile denk gelmeye başladı. Bunun bir tesadüf olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu yalnızca bir planlama tercihi değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına yönelik sistemli bir görmezden gelme çabasıdır. 10 Kasım bir 'tatil' günü değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma, onun ülkemiz için yaptıklarını ve düşüncelerini öğrencilerimize aktarma, ulusal birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirme günüdür.

"10 Kasım'ı tatille gölgeleyemezsiniz"

Okullarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü görünmez kılmaya çalışan her girişimi üzülerek ve onlar adına utanarak izliyoruz. Bu millet hiçbir zaman kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü unutmadı, unutmayacak. Cumhuriyet ve değerleri ilelebet yaşayacak. Okullarda, sınıflarda, bahçelerde, sokaklarda öğrencilerle, çocuklarla, gençlerle birlikte yapılan her tören, okunan her şiir, her saygı duruşu yalnızca geçmişe saygı değil, geleceğe verilmiş bir sözdür.

Başöğretmenimiz Atatürk'ün ülkemiz için hayal ettiği 'fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' neslin yetişmesi için atılan bir adımdır. Atamızın bize emanet ettiği Cumhuriyetimize ve onun değerlerine sahip çıkma görevidir. Bugün burada hep birlikte diyoruz ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kalbimizden silemezsiniz. Cumhuriyet değerlerini eğitimden çıkaramazsınız. 10 Kasım'ı tatille gölgeleyemezsiniz. Çünkü biz varız ve 10 Kasım'da Okuldayız."