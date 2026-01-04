Haberler

CHP Zonguldak İl Başkanı Dural: "İktidar Değişti, Madencinin Kaderi Değişmedi"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, 4-8 Ocak 1991 tarihlerinde gerçekleştirilen Büyük Madenci Yürüyüşü'nün 35. yıl dönümünde emek mücadelesinin hala güncelliğini koruduğunu belirtti.

(ZONGULDAK) - CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, "Büyük Madenci Yürüyüşü'nün üzerinden 35 yıl geçti ama iktidar değişti, madencinin kaderi değişmedi" dedi.

Devrim Dural, yaptığı yazılı açıklamada, 4–8 Ocak 1991 tarihlerinde gerçekleşen Büyük Madenci Yürüyüşü'nün, Türkiye işçi sınıfı mücadelesinin en onurlu direnişlerinden biri olduğunu belirterek, yürüyüşün 35. yılında emek mücadelesinin hala güncelliğini koruduğunu söyledi.

Dural, Zonguldak'tan Ankara'ya binlerce madencinin ekmeğine, işine ve geleceğine sahip çıkmak için başlattığı Büyük Madenci Yürüyüşü'nün, emeğin, dayanışmanın ve hak arama iradesinin simgesi haline geldiğini ifade etti.

Zorlu kış koşullarına, baskılara ve engellemelere rağmen kararlılıkla sürdürülen yürüyüşün, emekçilerin örgütlü gücünü ve birlik olmanın önemini tüm ülkeye gösterdiğini vurgulayan Dural, "Büyük Madenci Yürüyüşü yalnızca bir protesto değil, emeğin onurunu ve alın terinin kutsallığını savunan tarihsel bir duruştur" değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, yürüyüşün öncülerinden dönemin Genel Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Şemsi Denizer de anılarak, Denizer'in işçi sınıfına adadığı mücadelesinin bugün de emek hareketine ışık tuttuğu kaydedildi.

Aradan geçen yıllara rağmen madencilerin ve emekçilerin sorunlarının çözülemediğine dikkati çeken Dural, güvencesiz çalışma, düşük ücretler, iş cinayetleri ve sosyal haklardaki gerilemelerin emek mücadelesinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Dural, "Bu yıl dönümünde başta Şemsi Denizer olmak üzere, Büyük Madenci Yürüyüşü'nde yer alan tüm emekçileri saygıyla anıyor; emeğin, adaletin ve eşitliğin egemen olduğu bir Türkiye için kararlılıkla mücadele edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Şam'da SDG ile Suriye yönetimi arasında görüşmeler başladı

Türkiye'nin uyarıları işe yaradı! Komşuda beklenen görüşme başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maduro sonrası sıra ona mı geliyor? 'Pedofil klanı' çıkışı yeniden gündeme geldi

Maduro sonrası sıra ona mı geliyor? "Pedofil klanı" çıkışı gündemde
Rize'de bir esnafın Maduro'nun kaçırılmasına verdiği tepki gündem oldu

Rizeli esnafın Maduro'nun kaçırılmasına verdiği tepki bomba
ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun 3 farklı kıyafetle görüntülenmesi dikkat çekti

Saatler içinde 3 kıyafet değiştirdi, nedeni sonradan ortaya çıktı
İsyan edip tüm ekini bedava dağıttı, duyan çuval çuval topladı! Bir günde bitti

İsyan edip bedava dağıttı, duyan koştu! Çuval çuval topladılar
Maduro sonrası sıra ona mı geliyor? 'Pedofil klanı' çıkışı yeniden gündeme geldi

Maduro sonrası sıra ona mı geliyor? "Pedofil klanı" çıkışı gündemde
Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar: Ocak 2026'da Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz

Aylardır beklenen müjde geldi
Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi 6 eksik

Trabzon öncesi kötü haber! 6 yıldız dev maçta oynayamayacak