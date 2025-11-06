CHP'den AKP'ye Kamu Görevlisi İle Siyasi Faaliyet Tepkisi

(EDİRNE) - CHP Edirne İl Başkanlığı, "AKP Edirne İl Başkanı'nın, Edirne İl Tarım Müdürlüğü'nde görevli bir bürokratı yanına alarak İpsala ilçesinde köy köy dolaşıp siyasi parti faaliyeti yürütmesinin, açıkça devlet geleneğine, kamu ciddiyetine ve tarafsızlık ilkesine aykırı olduğunu" belirtti.

CHP Edirne İl Başkanlığı, AK Parti İl Başkanı Belgin İba'nın İpsala Kocahıdır Köyü ziyaretine Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse'nin de katılmasına tepki gösterdi. CHP İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamu görevlileri milletin memurudur, partilerin değil"

"AKP Edirne İl Başkanı'nın, Edirne İl Tarım Müdürlüğü'nde görevli bir bürokratı yanına alarak İpsala ilçemizde köy köy dolaşıp siyasi parti faaliyeti yürütmesi, açıkça devlet geleneğine, kamu ciddiyetine ve tarafsızlık ilkesine aykırıdır. Bir kamu görevlisinin, herhangi bir siyasi partinin faaliyetinde yer alması, devletin tarafsızlığına gölge düşürür. Kamu görevlileri milletin memurudur, partilerin değil. Bir bürokratın siyasi parti temsilcileriyle birlikte köy köy gezmesi, yurttaşlara parti propagandası yapması, 'parti devleti' anlayışının tipik bir yansımasıdır ve yasal değildir.

"Kamu görevlisi bir siyasi partinin saha çalışmasına katılamaz"

AKP iktidarı döneminde devlet kurumlarıyla parti teşkilatlarının iç içe geçmesi, bürokratik kadroların partisel çıkarlar için kullanılması artık olağan hale getirilmiştir. Ancak biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu yozlaşmış anlayışa asla alışmayacağız, susmayacağız. Devletin kurumları, tüm yurttaşlara eşit mesafede durmakla yükümlüdür. Hiçbir kamu görevlisi, hangi partiden olursa olsun, bir siyasi partinin saha çalışmasına, propagandasına ya da ziyaret programına katılamaz.

"Bu görüntüler devlete olan güvene zarar vermektedir"

Bugün AKP'nin yaptığı bu hukuksuzluğu eleştiriyoruz; aynı durum CHP ya da herhangi bir başka parti için söz konusu olsa, aynı kararlılıkla karşı çıkarız. Bu görüntüler, sadece kamu düzenine değil, devlete olan güvene de zarar vermektedir. Edirne İl Tarım Müdürlüğü'nden ve ilgili bakanlıktan derhal açıklama bekliyoruz: Bu bürokrat, hangi yetkiyle, hangi talimatla siyasi parti programına dahil olmuştur? Cumhuriyet Halk Partisi olarak, devletin saygınlığını, tarafsızlığını ve kamu etiğini korumak için konunun takipçisi olacağız. Kamu kurumları, partilerin değil; milletin evidir."