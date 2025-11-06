Haberler

CHP'den AKP'ye Kamu Görevlisi İle Siyasi Faaliyet Tepkisi

CHP'den AKP'ye Kamu Görevlisi İle Siyasi Faaliyet Tepkisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Edirne İl Başkanlığı, AKP Edirne İl Başkanı'nın bir kamu görevlisini yanına alarak köylerde siyasi faaliyet yürütmesini eleştirdi. Kamu görevlilerinin tarafsızlık ilkesine aykırı bir şekilde siyasi partilere katılamayacağını vurguladı.

(EDİRNE) - CHP Edirne İl Başkanlığı, "AKP Edirne İl Başkanı'nın, Edirne İl Tarım Müdürlüğü'nde görevli bir bürokratı yanına alarak İpsala ilçesinde köy köy dolaşıp siyasi parti faaliyeti yürütmesinin, açıkça devlet geleneğine, kamu ciddiyetine ve tarafsızlık ilkesine aykırı olduğunu" belirtti.

CHP Edirne İl Başkanlığı, AK Parti İl Başkanı Belgin İba'nın İpsala Kocahıdır Köyü ziyaretine Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse'nin de katılmasına tepki gösterdi. CHP İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamu görevlileri milletin memurudur, partilerin değil"

"AKP Edirne İl Başkanı'nın, Edirne İl Tarım Müdürlüğü'nde görevli bir bürokratı yanına alarak İpsala ilçemizde köy köy dolaşıp siyasi parti faaliyeti yürütmesi, açıkça devlet geleneğine, kamu ciddiyetine ve tarafsızlık ilkesine aykırıdır. Bir kamu görevlisinin, herhangi bir siyasi partinin faaliyetinde yer alması, devletin tarafsızlığına gölge düşürür. Kamu görevlileri milletin memurudur, partilerin değil. Bir bürokratın siyasi parti temsilcileriyle birlikte köy köy gezmesi, yurttaşlara parti propagandası yapması, 'parti devleti' anlayışının tipik bir yansımasıdır ve yasal değildir.

"Kamu görevlisi bir siyasi partinin saha çalışmasına katılamaz"

AKP iktidarı döneminde devlet kurumlarıyla parti teşkilatlarının iç içe geçmesi, bürokratik kadroların partisel çıkarlar için kullanılması artık olağan hale getirilmiştir. Ancak biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu yozlaşmış anlayışa asla alışmayacağız, susmayacağız. Devletin kurumları, tüm yurttaşlara eşit mesafede durmakla yükümlüdür. Hiçbir kamu görevlisi, hangi partiden olursa olsun, bir siyasi partinin saha çalışmasına, propagandasına ya da ziyaret programına katılamaz.

"Bu görüntüler devlete olan güvene zarar vermektedir"

Bugün AKP'nin yaptığı bu hukuksuzluğu eleştiriyoruz; aynı durum CHP ya da herhangi bir başka parti için söz konusu olsa, aynı kararlılıkla karşı çıkarız. Bu görüntüler, sadece kamu düzenine değil, devlete olan güvene de zarar vermektedir. Edirne İl Tarım Müdürlüğü'nden ve ilgili bakanlıktan derhal açıklama bekliyoruz: Bu bürokrat, hangi yetkiyle, hangi talimatla siyasi parti programına dahil olmuştur? Cumhuriyet Halk Partisi olarak, devletin saygınlığını, tarafsızlığını ve kamu etiğini korumak için konunun takipçisi olacağız. Kamu kurumları, partilerin değil; milletin evidir."

Kaynak: ANKA / Yerel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
LGS kapsamında merkezi sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sınav tarihi belli oldu
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Eşini yere yatırıp defalarca bıçakladı, vatandaşlar güçlükle durdurabildi

Sokak ortasında dehşet! Yere yatırdı, araya giren kimse durduramadı
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı

Manifest'in "hayasızca hareket" davasında yeni karar
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte İlkay'ın dönüş tarihi
Taş ocağındaki göçükten kahreden haber! İşçinin cansız olma ihtimali kalmadı

Göçükteki işçi için tüm umutlar tükendi, arama çalışmaları durduruldu
Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu

Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde bulundu
Yapay zeka değil gerçek! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz

Halimize şükretmeliyiz! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.