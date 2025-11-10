Haberler

CHP'den 10 Kasım Protestosu: Atatürk'ün Hatırasına Sahip Çıkılmalı

Güncelleme:
CHP Bilecik İl Örgütü, ara tatilin 10 Kasım haftasına denk getirilmesini protesto etti. Özlem Yıldırım, bu durumu Atatürk'ün hatırasını unutturma girişimi olarak değerlendirdi ve 10 Kasım'ın anma günü olduğunu vurguladı.

HABER: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK) - CHP Bilecik İl Örgütü, ara tatilin 10 Kasım haftasına denk getirilmesi nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i protesto etti. CHP Merkez İlçe Eğitim Sekreteri Özlem Yıldırım, "Bu yalnızca bir planlama tercihi değil, Atatürk'ün hatırasını unutturmaya yönelik bir girişimdir. 10 Kasım bir tatil günü değildir; Atatürk'ü anma, onun ülkemiz için yaptıklarını öğrencilerimize aktarma ve ulusal birlik duygusunu pekiştirme günüdür" dedi.

CHP Bilecik İl Örgütü, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl da ara tatili 10 Kasım haftasına denk getirmesini Atatürk İlkokulu önünde protesto etti.

CHP Merkez İlçe Eğitim Sekreteri Özlem Yıldırım, partililerle birlikte yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"10 Kasım, yalnızca bir anma günü değil, Atatürk'ün düşüncelerini ve devrimlerini geleceğe taşıma, Atamızın mirasına sahip çıkma günüdür. Milli Eğitim Bakanlığı, 2024 ve 2025 eğitim yıllarında 10 Kasım'ı içine alan haftayı ara tatil olarak belirledi. Oysa 2019 yılından bu yana yapılan ara tatiller hiçbir zaman 10 Kasım haftasına denk getirilmemiştir.

Ancak Cumhuriyet ve laiklik karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen, kurucumuz ve Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitimdeki yerini azaltmaya çalışan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin göreve geldikten sonra 10 Kasım haftası ara tatile denk getirilmeye başlanmıştır.

"Atatürk'ün hatırasını unutturmaya yönelik bir girişimdir"

Bu durumun bir tesadüf olmadığını düşünüyoruz. Bu, yalnızca bir planlama tercihi değil, Atatürk'ün hatırasını unutturmaya yönelik bir girişimdir. 10 Kasım bir tatil günü değildir; Atatürk'ü anma, onun ülkemiz için yaptıklarını öğrencilerimize aktarma ve ulusal birlik duygusunu pekiştirme günüdür."

Bu milletin hiçbir zaman kurucusunu unutmadığını ve unutmayacağını ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Okullarda, sınıflarda, bahçelerde yapılan her tören, okunan her şiir, her saygı duruşu yalnızca geçmişe saygı değil; geleceğe verilen bir sözdür. Başöğretmenimiz Atatürk'ün hayal ettiği 'fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' nesli yetiştirmek için birlik olacağız. Bugün buradan bir kez daha sesleniyoruz: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kalbimizden silemezsiniz. Cumhuriyet değerlerini eğitimden çıkaramazsınız. 10 Kasım'ı tatille gölgeleyemezsiniz. Çünkü biz varız ve 10 Kasım'da okuldayız."

Kaynak: ANKA / Yerel
title
