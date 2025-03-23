CHP'de Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ön Seçimi İçin Oy Verme İşlemi Başladı
CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimi oy verme işlemi, 81 ilde saat 08.00'de başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu seçimde, parti üyeleri ve parti üyesi olmayan vatandaşlar oy kullanabilecek.
CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçiminde oy verme işlemi saat 08.00 itibariyle başladı.
CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimi için oy verme işlemi saat 08.00 itibariyle başladı. 81 ilde gerçekleştirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu seçimde parti üyelerinin yanı sıra parti üyesi olmayan vatandaşlar da seçim bölgelerine giderek kendileri için oluşturulan dayanışma sandıklarında oy kullanabilecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel