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CHP Çukurova İlçe Başkanı Remzi Ümit Atay Belediye Başkanlığı için Aday Adayı Oldu

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CHP Çukurova İlçe Başkanı Remzi Ümit Atay, Çukurova Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu. Atay, Atatürk ilke ve devrimlerini rehber edinerek çağdaşlık, demokrasi, laiklik ve eşitlik gibi kavramların toplumun aydınlık yarınlarına taşıyıcı unsurlar olduğuna vurgu yaptı.

CHP Çukurova İlçe Başkanı Remzi Ümit Atay, Çukurova Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu. Atay, başvurusunun ardından yaptığı açıklamada, Atatürk ilke ve devrimlerini rehber edinerek çağdaşlık, demokrasi, laiklik ve eşitlik gibi kavramların toplumun aydınlık yarınlarına taşıyıcı unsurlar olduğuna vurgu yaptı.

CHP Çukurova İlçe Başkanı Remzi Ümit Atay, belediye başkanlığı için aday adaylığı başvurusunu yaptı. Atay, aday adaylığıyla ilgili yaptığı açıklamada, Çukurova'nın yaşanabilir bir alan olması için CHP'nin temel ilkeleri doğrultusunda ilerlemeyi amaçladığını vurguladı.

"İNSAN ODAKLI POLİTİKALAR BENİMSENMELİ"

Özellikle dezavantajlı gruplara destek sağlama, kadın özgürlüğünü güçlendirme ve toplumsal gelişime katkı sunma hedeflerine dikkat çeken Atay, yerel yönetim anlayışının insan odaklı politikaları benimsemesi gerektiğini ifade etti. Atay'ın odaklandığı konular arasında eğitim, istihdam ve deprem sonrası yaşanan sorunlara çözüm getirme vurgusu öne çıktı. Atay, aynı zamanda çevreci bir yaklaşım benimseyeceklerini ifade etti.

"HALKIN DESTEĞİYLE HEDEFE ULAŞACAĞIZ"

Remzi Ümit Atay, AKP iktidarının politikalarının ülke ve bölge üzerinde derin etkiler yarattığını ve adaletsizlik, ekonomik dengesizlik ve çevre kirliliği gibi sorunların derinleştiğini dile getirdi. Atay, bu sorunların çözümü için CHP'nin demokratik, katılımcı ve adil yönetim anlayışına olan inancıyla çözüm arayışında olduklarını belirtti. Remzi Ümit Atay, Çukurova'nın daha yaşanabilir bir yer haline getirilmesi için vurguladığı ilkeler ve hedefler doğrultusunda, halkın desteği ve katkılarıyla birlikte çalışarak bu hedeflere ulaşmayı amaçladığını ifade etti.

Kaynak: ANKA / Yerel

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