Chp, Bursa'da Milletvekili Adaylarını Tanıttı: "Bursa'da ve Türkiye'de İktidar Olacağız"

ZEHRA DEĞİRMENCİ/ SİBEL KAHRAMAN

CHP'nin Bursa milletvekili adaylarının tanıtım toplantısında konuşan CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, "Bursa'da ve Türkiye'de iktidar olacağız. Ülkenin tüm sorunlarını elbirliğiyle çözeceğiz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapacağız. Size söz yine baharlar gelecek" dedi.

CHP Bursa İl Başkanlığı, bugün Bursa milletvekili adaylarının tanıtımı için etkinlik düzenledi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki toplantıya; CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ile İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti Edirne İl Başkanları ve Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi, eski Bursa Valisi İzzettin Küçük de katıldı.

"BU BİRLİK VE BERABERLİĞİN BÜYÜK ANLAMI VAR"

Toplantının açılış konuşmasını CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan yaptı. Özkan konuşmasında şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara adım adım yaklaştığı, gün saydığımız bugünlerde Bursa'mızın milletvekili adaylarını kamuoyuna tanıtmak amacıyla bir aradayız. Önceki dönemlerde görev yapmış vekillerimiz, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, yöneticilerimiz, kendilerini aramızda görmekten mutlu olduğumuz çok sayıda hemşerimizin varlığı bize güç veriyor. Bu birlik ve beraberliğin büyük anlamı var. Bu ülkenin, halkın, geleceğin umudu sizsiniz diyorlar bize. Umudu yeniden yeşertenler sizsiniz, geleceği birlikte yeniden inşa edeceğiz. Aramızda İYİ Parti, DEVA, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek partilerinden gelen yol arkadaşlarımız da var. Onlar da bizimle kader ortaklığı yapıp, çabalarıyla ve emekleriyle mücadelemizde bize güç verecekler. Onlara da hoş geldiniz diyoruz. Gücünü Kuva-yı Milliye'den alan Cumhuriyet Halk Partililer olarak, Cumhuriyetimizin 100. yılında partimizi yeniden iktidara taşıyıp, ülkemizi geldiğimiz noktadan kurtarmak, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş, muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak boynumuzun borcudur.

"VELİLER ÇOCUKLARIN CEBİNE PARA KOYAMIYOR"

21 yıllık AKP iktidarı; kadından gençliğe, emekliden ev kadınına, üniversiteli ve liseli gençlere kadar toplumun her kesiminde yaralar açtı. Başta ekonomi olmak üzere, toplumsal sorunlar büyüyerek artmaya devam ediyor. Soğanın 30 lira, ekmeğin 5 lira olduğu günleri yaşıyoruz. Gıdaya erişim zorlaştı. Emekliler ek iş yapmadan geçinemez hale geldi. Yaşadığımız yüksek enflasyon, yoğun işsizlik ve hayat pahalılığı, vatandaşımızı canından bezdirdi. 30 milyon insan icra dosyasıyla boğuşuyor. Adalet sisteminin çarkları dönmez hale gelmiş, eğitim ve sağlık sistemi her geçen gün kötüleşiyor. Hastanelerle övünüyorlar ama doktora ulaşıp randevu alabilen yok. Sağlıkta reformla geldiler, sağlıkta kaosla gidecekler.

"İKTİDAR DEPREMDE SINIFTA KALDI"

Ağır vergiler halkı eziyor. Temel insan hakları ve özgürlükler ellerinden alınıyor. İnternet siteleri, televizyonlar karartılıyor, sosyal medya, Twitter yavaşlatılıyor. Sansür meraklısı AKP iktidarı, can pazarının yaşandığı deprem günü Twitter'ı yavaşlatarak, enkaz altındaki insanları, yardım faaliyetini koordine edenleri bile iletişimsiz bırakmaktan çekinmedi. AKP'nin yapabildiği şey, depremzedeler enkaz altında yardım beklerken, onlara sela okutmak oldu. Bir kez daha gördük ki, bu iktidar her alanda olduğu gibi, deprem afetinde de sınıfta kalmıştır. AKP Hükümeti depremin ilk günlerinde halkımızı yalnız bırakmıştır. Anladık ki; pandemi döneminde bir maskeyi bile dağıtamayan bu iktidardan, daha fazlasını beklemek hataymış. Ülkemiz, Suriyeli ve Afganlar başta olmak üzere yabancılarla dolduruldu. Kiralar ödenemeyecek seviyeye yükseldi. Ama en kötüsü, bu kadar baskı ve zulüm gören bu toplum, bırakın yüksek sesi, kısık sesle bile konuşamaz hale getirildi. Baskıyı, zorbalığı ve faili meçhul cinayetleri görmeye başladığımız bugünlerde, zannediyorlar ki bütün bunlardan korkacağız, geri duracağız, çekineceğiz.

"HİÇBİR BASKIYA BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Unuttukları şudur; bizim içimizde Kuva-yı Milliye ruhu var. Dün olduğu gibi, bugün de yarın da ülkemizin kurtuluşu ve refahı için mücadele ederken karşılaşacağımız hiçbir zorluğa, tehdide, şantaja ve baskıya zerre kadar boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'işte bu ahval ve şerait içinde dahi, hepimize düşen görevler var'. Önümüzdeki kritik süreçte, canla başla, kapı kapı gezip, sıkmadık el, dinlemedik kişi kalmayana kadar mücadele edeceğiz. 14 Mayıs'ta bayraklarımızı alıp, zafer şarkılarımızla sokaklara döküleceğimiz an yakındır. Bursa İl Başkanlığı olarak partililerimiz ve gönüllülerimizle hazırız. Meşaleyi elimize aldık, 14 Mayıs'ta Cumhuriyetimizin tüm değerlerinin yeniden inşası için işe başlayacağız. Yeni bir döneme, yepyeni umutlar, yepyeni başlangıçlarla giriyoruz. İktidar çok yakın, bize düşen seçim sonuçları kesinleşinceye kadar bütün varlığımızla çalışarak seçim zaferini yerelde Bursa'da, genelde Türkiye'de yaşatmaktır. Son 29 gün… Bugünden başlayarak, neler yapacağımızı anlatmak için sokaklara çıkacağız, hedeflerimizi anlatacağız. Mahalle mahalle, köy köy, kapı kapı gezip çözümlerimizi anlatacağız. Şimdi bütün salona yeniden soruyorum, hazır mısınız? Öyleyse bende size söz veriyorum. Bursa'da ve Türkiye'de iktidar olacağız. Ülkenin tüm sorunlarını elbirliğiyle çözeceğiz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapacağız. Size söz! Yine baharlar gelecek."

Özkan'ın konuşmasının ardından, milletvekili adayları tanıtıldı. CHP Bursa Milletvekili adayları şöyle:

1.Bölge; Kayıhan Pala, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Mehmet Atmaca (Saadet Partisi), İsmet Karaca, Jülide Akköprü, Alpaslan Yıldız (Gelecek Partisi), Engin Tamer Dede, Serkan Öztürk, Özgür Yıldız, Canan Akın Erdem. 2. Bölge; Hasan Öztürk, Cemalettin Kani Torun (Gelecek Partisi), Orhan Sarıbal, Erkan Dönmez, Şahin Sevinç, Funda Türkcoş Pekiner, Ender Teke, Huriye Canan Çelik Tunar, Mehmet Önder Mutlu, Seda Bozdağ Güzelkaya.