Haberler

CHP Burdur İl Kongresi'nde Barış Ayten Başkanlığa Seçildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Burdur 39. Olağan İl Kongresi'nde Barış Ayten, başkanlığa seçilerek mazbatasını aldı. Mazbata töreninin ardından devir teslim töreni gerçekleşti. Ayten, partiyi Burdur'da birinci yapmak için çalışacaklarını ifade etti.

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - CHP Burdur 39. Olağan İl Kongresi'nde başkanlığa seçilen Barış Ayten, mazbatasını Burdur Merkez İlçe Seçim Kurulu'ndan teslim alarak görevi önceki dönem il başkanı Kadir Koç'tan devraldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 39. Olağan Burdur İl Kongresi'nde il başkanlığına seçilen Barış Ayten, Burdur Merkez İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alarak görevine resmen başladı.Mazbata töreninin ardından CHP Burdur İl Başkanlığı binasında devir teslim töreni düzenlendi.

Törende CHP Milletvekili Akbulut, İl Başkanı Ayten, önceki dönem İl Başkanı Koç ve Merkez İlçe Başkanı Divarcı birer konuşma yaptı.

" Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yolculuğunu hep beraber devam ettireceğiz"

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Barış Ayten'in genç ama deneyimli bir isim olduğunu vurgulayarak, "Kongre süreçlerimizi tamamladık. Bugün itibarıyla genç ama bir o kadar da tecrübeli bir kardeşimiz tekrar görev başına geliyor. Geçmişte de il başkanlığı görevini yürütmüş olan Barış Ayten, bugün itibarıyla örgütümüzün lideridir. Kendisini tebrik ediyor, hayırlı olsun diyorum. Bu süreci dayanışma içinde yürüteceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yolculuğunu hep beraber devam ettireceğiz." dedi.

"Burdur'da partimizi birinci parti yapacağız"

Mazbatasını alarak göreve başlayan CHP Burdur İl Başkanı Barış Ayten ise şunları ifade etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin 39. Olağan Genel Kurulunu birlik, beraberlik ve bütünlük içinde tamamladık. 11 ilçemizde ne kadar güçlü ve diri bir örgüt olduğumuzu hem Burdur'a hem de Türkiye'ye gösterdik. Biz, iktidara odaklanmış bir biçimde çalışacağız. Burdur'da partimizin birinci parti olacağına yürekten inanıyorum. Bunun için gece gündüz demeden Burdur'un her sokağında, ilçesinde, köyünde ayak basmadık yer bırakmayacağız. Önceki dönem İl Başkanımız ve yönetim kuruluna teşekkür ediyor, hep birlikte bir aile bilinciyle partimizi iktidara taşıyacağımıza inanıyorum."

Kaynak: ANKA / Yerel
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı'da yine şiddetli deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi

Hande Erçel tartışmasında Pınar Altuğ tarafını belli etti
Hacettepe Üniversitesi karıştı! Palalı saldırganlar kamerada

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Palayla kampüsü bastı
Osmaniye'de kardeşlerin av tüfeği ile oyunu kanlı bitti

Çocuklar bilmeden oynadı, sonu kanlı bitti
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Bahis skandalı sonrası Ahmet Çakar'dan Galatasaray maçı için bomba yorum

Bahis skandalı sonrası Galatasaray maçı için bomba yorum
235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı

235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyince şoke oldu
Türkiye, 44 adet Eurofighter alacak

Türkiye uzun zamandır beklediği savaş uçaklarına kavuşuyor
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'ana dil' çıkışı: Ana sütü kadar helaldir

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'ana dil' çıkışı: Ana sütü kadar helaldir
Karadeniz derbisinde kazanan yok

Karadeniz derbisinde kıyasıya mücadele! İşte skor
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Menüyü görmeniz lazım! Mekanındaki fiyatları görenler ikiye bölündü
Başsavcılık: Hakemlerle ilgili bahis soruşturması nisan ayında başlatıldı, derinleşerek devam edecek

Başsavcılıktan ilk açıklama! Hakemler aylardır takip ediliyormuş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.