CHP Burdur İl Kongresi'nde Barış Ayten Başkanlığa Seçildi

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - CHP Burdur 39. Olağan İl Kongresi'nde başkanlığa seçilen Barış Ayten, mazbatasını Burdur Merkez İlçe Seçim Kurulu'ndan teslim alarak görevi önceki dönem il başkanı Kadir Koç'tan devraldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 39. Olağan Burdur İl Kongresi'nde il başkanlığına seçilen Barış Ayten, Burdur Merkez İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alarak görevine resmen başladı.Mazbata töreninin ardından CHP Burdur İl Başkanlığı binasında devir teslim töreni düzenlendi.

Törende CHP Milletvekili Akbulut, İl Başkanı Ayten, önceki dönem İl Başkanı Koç ve Merkez İlçe Başkanı Divarcı birer konuşma yaptı.

" Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yolculuğunu hep beraber devam ettireceğiz"

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Barış Ayten'in genç ama deneyimli bir isim olduğunu vurgulayarak, "Kongre süreçlerimizi tamamladık. Bugün itibarıyla genç ama bir o kadar da tecrübeli bir kardeşimiz tekrar görev başına geliyor. Geçmişte de il başkanlığı görevini yürütmüş olan Barış Ayten, bugün itibarıyla örgütümüzün lideridir. Kendisini tebrik ediyor, hayırlı olsun diyorum. Bu süreci dayanışma içinde yürüteceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yolculuğunu hep beraber devam ettireceğiz." dedi.

"Burdur'da partimizi birinci parti yapacağız"

Mazbatasını alarak göreve başlayan CHP Burdur İl Başkanı Barış Ayten ise şunları ifade etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin 39. Olağan Genel Kurulunu birlik, beraberlik ve bütünlük içinde tamamladık. 11 ilçemizde ne kadar güçlü ve diri bir örgüt olduğumuzu hem Burdur'a hem de Türkiye'ye gösterdik. Biz, iktidara odaklanmış bir biçimde çalışacağız. Burdur'da partimizin birinci parti olacağına yürekten inanıyorum. Bunun için gece gündüz demeden Burdur'un her sokağında, ilçesinde, köyünde ayak basmadık yer bırakmayacağız. Önceki dönem İl Başkanımız ve yönetim kuruluna teşekkür ediyor, hep birlikte bir aile bilinciyle partimizi iktidara taşıyacağımıza inanıyorum."