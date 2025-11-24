Haberler

CHP Bilecik İl Gençlik Kolları'ndan "İmamoğlu Davası TRT'de Yayınlansın" Çağrısı

Güncelleme:
CHP Bilecik Gençlik Kolları, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun yargılamasının TRT de canlı yayımlanması talebiyle eylem yaptı. Bilecik CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Samet Kösem, "Onlar her gün, her saat konuşuyor bir de Ekrem başkan konuşsun" dedi.

CHP Bilecik Gençlik Kolları, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yargılanacağı davanın TRT'de canlı yayımlanması talebiyle Atatürk Parkı'nda eylem yaptı. İl Gençlik Kolları Başkanı Samet Kösem, hazırlanan iddianame ve TRT'nin yayın politikalarına ilişkin açıklama yaptı.

Kösem, "İmamoğlu için 23 asırdan fazla ceza öngören iftiranamenin yandaş medya tarafından her gün suç unsurları aradıkları bir malzeme haline getirildiğini" kaydetti. İktidarın elinde bulundurduğu medya gücüyle hakikati yalana boğdurmaya çalıştığını söyleyen Kösem, soruşturma sürecinde öne sürülen suçlamaların iddianamede yer almadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmişte çeşitli suçlardan 18 dava açıldığını belirten Kösem, "Fakat polis kapısını çalmadı, nezarete konmadı, tutuklu yargılanmadı. Kesin hüküm giymeden cezaevi nedir bilmedi. Bugün ise aynı kişi, en güçlü siyasi rakibine yönelik iddianame henüz mahkemece kabul edilmeden elinde bulundurduğu medya gücüyle Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu peşinen suçlu ilan ettiriyor" dedi.

"TRT, muhalefetin söylemlerine yer vermeye tenezzül dahi etmiyor"

Asılsız, delilsiz, kopyala-yapıştır iddianame üzerinden yorumlar yapıldığını söyleyen Kösem, 86 milyonun vergisiyle ayakta duran TRT'nin de muhalefetin söylemlerine yer vermeye tenezzül dahi etmediğini, yetmezmiş gibi bir de muhalefete yönelik karşı propaganda yürüttüğünü belirtti.

Halkın haber alma hakkını koruyan bir kurumun böyle çalışmasının kabul edilemeyeceğini kaydeden Kösem, şöyle konuştu:

"19 Mart'tan sonra yaşanan süreçte, siyasi operasyonların ekran ayağı haline gelen ve sözde dezenformasyonla mücadele içinde olduğunu söyleyen iktidarın dezenformasyon makinası TRT, her gün yaptığı haberler ve yayınlarıyla iftirayı besliyor. Bu ülkenin milyonlarca yurttaşının vergisiyle çalışan bir kurumun görevi bu mudur?

Bugün CHP Gençlik Örgütleri olarak Türkiye'nin dört bir yanından duyulacak bir çağrı yapıyoruz: Meclis'te yasal düzenlemeler yapılsın. Duruşmalar, TRT'den canlı yayınlansın. Bu halkın vicdanından, milletin adalet duygusundan korkmayın. 86 milyonun vicdanına, halkın adaletine güveniyoruz. Dezenformasyon son bulsun, masumiyet karinesi korunsun. Onlar her gün, her saat konuşuyor, bir de Ekrem başkan konuşsun. Dava TRT'de canlı yayınlansın."

Kaynak: ANKA / Yerel
