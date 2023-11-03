CHP Baskil İlçe Başkanı Odabaşı: "Sulama Göletleri Su Kaçırdığı İçin Kullanılmaz Durumda, Devletin Parası Çarçur Ediliyor"

CHP Baskil İlçe Başkanı Naim Odabaşı, Elazığ’ın Baskil ilçesinde sulama amacıyla yapılan göletlerin gövdeden su kaçırması nedeniyle kullanılamadığını belirterek, “O dönemde kontrol mühendisleri olsun, yetkililer olsun niye denetimini yapmadılar? Zamanında denetim yapılsaydı su kaçırmazdı bu gölet. Devletin de bu kadar zararı olmazdı...Devletin parası böyle göletlerle falan çarçur ediliyor" dedi. DSİ 9. Bölge Müdürü Sabahattin Şamcı ise sızıntıların önlenmesi için iyileştirme projelerinin devam ettiğini belirterek, “İyileştirme projelerinin tamamlanmasıyla 2024 yılında gerekli inşaat çalışmalarına başlanacaktır" açıklamasını yaptı.

CHP Baskil İlçe Başkanı Naim Odabaşı, Elazığ'ın Baskil ilçesinde sulama amacıyla yapılan göletlerin gövdeden su kaçırması nedeniyle kullanılamadığını belirterek, "O dönemde kontrol mühendisleri olsun, yetkililer olsun niye denetimini yapmadılar? Zamanında denetim yapılsaydı su kaçırmazdı bu gölet. Devletin de bu kadar zararı olmazdı...Devletin parası böyle göletlerle falan çarçur ediliyor" dedi. DSİ 9. Bölge Müdürü Sabahattin Şamcı ise sızıntıların önlenmesi için iyileştirme projelerinin devam ettiğini belirterek, "İyileştirme projelerinin tamamlanmasıyla 2024 yılında gerekli inşaat çalışmalarına başlanacaktır" açıklamasını yaptı.

CHP Elazığ Baskil İlçe Başkanı Naim Odabaşı, ilçede 2011 yılında sulama amaçlı yapımına başlanan Odabaşı Akuşağı ve İçlikaval göletlerinin gövdeden su kaçırdığı gerekçesi ile faaliyete geçmediğini belirterek, devletin bu göletler nedeni ile zarar uğradığını söyledi. Odabaşı, şunları söyledi:

"KÖYLÜLER SESİNİ ÇIKARMASIN DİYE DİNAMO İLE SU VERİLİYOR"

"Odabaşı Göleti'nin 2011'de ihalesi yapıldı. Yanılmıyorsam 2013'lerde falan başlandı ve gölet bittikten sonra şu anda 3 senedir gölet kullanılmıyor. 'Gövdede su kaçırıyor' denildi. Kaç defa denemelerine rağmen yapamadılar. Eğer Odabaşı göleti faaliyete girmiş olsaydı 5 bin 350 dekar arazi sulanacaktı. Faaliyete girmediği için bu araziler sulanmadı. ve şu anda DSİ, 3 yıldır da eski bahçeler kurumasın diye dinamoyla köylüye su veriyor. Köylü de sesini çıkarmasın diye 3 senedir o dinamo masrafını DSİ ödüyor. Yani bu Odabaşı Göleti'ne yapılan milyonlarca lira ziyan olmuş durumdadır. O sulanacak olan araziler de sulanmadı ayrıca da Devlet Su İşleri bir de TEDAŞ'a elektrik parası veriyor. Gövdede çürüklük var. O dönemde kontrol mühendisleri olsun, yetkililer olsun niye denetimini yapmadılar? Neden su kaçırıyor? Zamanında denetim yapılsaydı su kaçırmazdı bu gölet. Devletin de bu kadar zararı olmazdı.

"ELEKTRİK PARASINI DEVLET ÖDÜYOR DİYE SES ÇIKARMIYORLAR"

Ayrıca bizim İçlikaval Göleti var. Bu da biraz ileride yukarıda. Onda da zemin çürük diyorlar. Şu anda orada 2 bin 500 dekar sulanacaktı ve o da sulanmıyor. Zemin çürükse zemin etüdü yapılmadı mı? Jeoloji mühendisleri bakmadı mı? Oraya da milyonlarca para gitti. Neden devletin parası bu şekilde heba oluyor? Ayrıca bir de Akuşağı Göleti var. Onun da faaliyete girmediğini söylüyorlar. Onda da çeşitli arızalar varmış. Devletin parası böyle göletlerle falan çarçur ediliyor. Bu devleti zarara uğratanlara neden hesap sorulmuyor? Özellikle eski Baskil dinamo ile işlerken elektrik parasını devlet verdiği için ne muhtar ne de eski Baskilliler sesini çıkarmıyorlar diyorlar ki nasılsa dinamo çalışıyor, suyumuz geliyor. Eski bahçelerimiz kurumadı onları suluyoruz ama diğer tarafta yeni sulanacak 5 bin 350 dekarlık alan susuz kaldı. Onlara hiçbir şey yapılmadı. Kanalları dahi yapılmadı. Yani yoksa 2 tane kanal yapılacaktı sağlı sollu yapılmadığı için onların hiçbiri faydalanmadı."

"10 YILDIR BURASI ATIL DURUMDA BEKLİYOR'"

Odabaşı Köy Muhtarı Alaattin Karakul ise şunları söyledi:

"Bizim bu göletle ilgili bir sorunumuz oluştu. Tabi bu dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından 2013 yılında Elazığ'da görkemli bir açılış ile '1000 günde 1000 tane gölet' böyle hızlı bir şekilde yapılacaktı. Maalesef bu gölete başlandığı günden itibaren gövdeden su kaçırmaya başladı. 10 yıldır vatandaşımız bekliyor. Yani 10 yıldır vatandaşımız çukurlarını açmış. Bahçe tarımı yapmak şartıyla, şu anda atıl bir durumda bekliyor. Yani her sene gelip burada bir sondaj çalışması yapıyorlar. DSİ Bölge Müdürlüğümüz tarafından maalesef bir sonuç alamadık. Daha önceden şurada belki göreceksiniz tünel falan yapılmıştı. Tünel falanda çöktü yani devletin katrilyonlarca parası heba olmuş oldu ama tabi bu gölet ile ilgili bizim DSİ Bölge müdürlüğünde yeni gelen bir müdürümüz var aktif biri. İnşallah o bir çözüm bulacak."

"GÖLETLERİN İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI 2024 YATIRIM PROGRAMINA DAHİL EDİLDİ"

Konu ile ilgili olarak DSİ 9. Bölge Müdürü Sabahattin Şamcı ise şu açıklamalarda bulundu:

"Elazığ Baskil Akuşağı Göleti'nde su tutulmasının akabinde gölette meydana gelen su çıkışları işletmeye engel teşkil etmemekte ve gölet istenen faydayı sağlamaktadır ancak bu sızıntıların da önlenmesi için kurumumuz yatırım programında iyileştirme projeleri adı altında proje çalışmalarımız devam etmektedir. İyileştirme projelerinin tamamlanmasıyla 2024 yılında gerekli inşaat çalışmalarına başlanacaktır. Elazığ Baskil İçlikaval Göleti'nde mevcut su kaçaklarının tamiri için kurumumuz yatırım programında iyileştirme projeleri adı altında proje çalışmalarımız son aşamaya gelinmiş olup iyileştirme projelerinin tamamlanmasıyla 2024 yılında gerekli inşaat çalışmalarına başlanacaktır. Elazığ Baskil Odabaşı Göletinde su kaçaklarının sebebinin araştırılması amacıyla iyileştirme projesi kapsamında jeolojik çalışmalar ve laboratuvar deneyleri yapılmakta olup iyileştirilmesi için takip ve proje çalışmaları devam etmektedir. Yatırım programında yer alan söz konusu işin proje çalışmalarının tamamlanmasına müteakip yapım ihalesi aşamasına geçilecektir."