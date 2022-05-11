CHP Balçova'dan Ankara Çıkarması

HİSARCIK, KÜTAHYA (ANKA) - Cumhuriyet Halk Partisi Balçova İlçe örgütü tam kadro Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. İlçe Başkanı Murat Aküzüm ve Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Kılıçdaroğlu'na yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

Balçova İlçe Başkanı Murat Aküzüm, Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Belediye Meclis Üyeleri, İlçe Yönetimi, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Yönetimi ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki haftalık gurup toplantısına katıldı. Ardından Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret eden Balçova Heyeti, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

CHP Balçova İlçe Başkanı Murat Aküzüm, ilçede partinin tüm kadrolarının birlik içinde çalıştığını belirterek, "Sahada bu uyumun avantajını yaşıyoruz. Vatandaşlarımıza başta Aile Destekleri Sigortası başta olmak üzere iktidara geldiğimizde yapacağımız tüm hizmetleri anlatıyoruz. Belediyemizin başarıyla sürdürdüğü hizmetler de vatandaşımız tarafından takdirle karşılanıyor. Tüm bu avantajları bir araya getirerek çalışmalarımızı başarıyla yürütüyoruz" dedi.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da yaşanan ekonomik krizde Balçova'da hiç kimseyi yalnız bırakmadıklarını belirterek, "Biz yatırım tercihlerimizde de hizmet tercihlerimizi de insan odaklı politikalar çerçevesinde oluşturuyoruz. Sizin bugün konuşmanızda da ifade ettiğiniz gibi vatandaşlarımız arasında ayrım yapmadan herkesin derdine çare olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Balçova'daki parti kademeleri arasındaki uyumun çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Sizler uyum içinde başarıyla hizmet ettiğiniz sürece vatandaşımız bunu görecek bu çalışmalarınızı ödüllendirecektir. Hepimizin çok çalışması gereken bir süreçteyiz. Bu birlikteliğinizi hiçbir zaman bırakmayın" dedi.