CHP Aydın İl Başkanı Saatçi'den Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'na Ziyaret
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CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi ve CHP Germencik İlçe Başkanı Aydın Bircan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.
CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi ve CHP Germencik İlçe Başkanı Aydın Bircan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın İl Başkanı Saatçi ile CHP Germencik İlçe Başkanı Bircan'ı ağırladı. Ziyarette, Aydın'a ve Germencik ilçesine gelen depremzedelerin durumlarıyla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Çerçioğlu, depremzedelere yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi.
Kaynak: ANKA / Yerel