Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP Aydın İl Başkanı Saatçi'den Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'na Ziyaret

Yerel Haberler

CHP Aydın İl Başkanı Saatçi'den Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'na Ziyaret

CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi ve CHP Germencik İlçe Başkanı Aydın Bircan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.

CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi ve CHP Germencik İlçe Başkanı Aydın Bircan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın İl Başkanı Saatçi ile CHP Germencik İlçe Başkanı Bircan'ı ağırladı. Ziyarette, Aydın'a ve Germencik ilçesine gelen depremzedelerin durumlarıyla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Çerçioğlu, depremzedelere yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: ANKA / Yerel

Aydın Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi Germencik Aydın Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title