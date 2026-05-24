CHP Aralık İlçe Teşkilatı'ndan Özgür Özel'e Destek
CHP Aralık İlçe Teşkilatı, Genel Başkan Özgür Özel'in kararlarını destekleme ve direktiflerine uyma kararı aldı.
Haber: Serdar ÜNSAL
CHP Aralık İlçe Teşkilatı üyeleri, İlçe Başkanı Ali Kemal Turan başkanlığında bir araya geldi.
Toplantı sonunda yapılan açıklamada, "Bundan sonraki süreçte Genel Başkanımız Özgür Özel'in vereceği kararları destekleyip, direktiflerine harfiyen uyma kararı alınmıştır" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: ANKA