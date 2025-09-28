CHP Adapazarı İlçe Kongresi Gerçekleştirildi, Anıl Özkan Yeniden Başkan Seçildi

(SAKARYA) - CHP Adapazarı İlçe Kongresi, tek liste ile gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Anıl Özkan yeniden aynı göreve seçilerek güven tazeledi.

Adapazarı'ndaki bir düğün salonunda düzenlenen kongreye CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcıları Aylin Nazlıaka ve Suat Özçağdaş, CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, Parti Meclisi Üyesi Ecevit Keleş, CHP Sakarya İl Başkanı Oğuz Can Curoğlu ve çok sayıda partili katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan kongrede Aylin Nazlıaka divan başkanlığına seçildi. Başkan yardımcılığını ise İl Kadın Kolları Başkanı Azize Çeroğlu üstlendi.

Açılış konuşmasını yapan Aylin Nazlıaka, iktidarın ekonomiyle ilgilenmek yerine CHP ile uğraştığını belirterek, şunları söyledi:

"Ülkemizde işsiz sayısı aldı başını gitti. Sarayda bir saatte 72 asgari ücret harcanıyor. Halka sabredin diyorlar ama kendileri keyif içinde yaşıyorlar. Çocuklarımız hayata geriden başlıyor. Her alanda eşitsizlik artıyor. Ülkede adaletsizlik ve liyakatsızlık artıyor. Bir yerlere gelebilmek için birilerin yakını olmak gerekiyor. Çocuklarımız beslenemiyor, eğitim alanıyorlar. Çocukların sadece hayalleri değil, hayatları da çalınıyor. Bizim iktidarımız da bunlar olmayacak. Ekonomi bu noktadayken AKP iktidarı sürekli CHP ile uğraşıyor. Biz bu düzeni reddediyoruz, asla ve asla kabul etmiyoruz."

"Partimize yapılan darbeye direneceğiz"

CHP Grup Başkanvekili Başarır ise son dönemde partisine yönelik baskılara dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Partimize 6 bin polis ile darbe yapmak istediler. Biz yenilmedik, direndik. Bu darbeye direneceğiz. Biz kararlıyız, partimizi darbecilere teslim etmeyeceğiz. Herkes bilsin CHP cephede kuruldu. Biz halkız, biz milletiz, siz gideceksiniz. Halkı aç bıraktığınız, muhalefete darbe yaptığınız için gideceksiniz. Biz çok güçlüyüz, çünkü korkmuyoruz. Bize kimse 'Kumpasçı' diyemedi, 'Seçimlere hile karıştırıyor' diyemedi ama Recep Tayyip Erdoğan'a dedi."

Konuşmaların ardından faaliyet ve hesap raporları oy birliğiyle kabul edildi.

Kayıtlı 408 delegeden 266'sının oy kullandığı kongrede Anıl Özkan bir kez daha CHP Adapazarı İlçe Başkanlığına seçildi.