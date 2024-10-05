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Chiang Mai'deki Sel Felaketi: 100 Fil Kurtarıldı, 2 Fil Telef Oldu

Chiang Mai'deki Sel Felaketi: 100 Fil Kurtarıldı, 2 Fil Telef Oldu
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Tayland'ın Chiang Mai kentinde meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle sular altında kalan Fil Tabiat Parkı'ndaki yaklaşık 100 fil, görevlilerin yoğun çabalarıyla kurtarıldı. Ancak 2 fil sel nedeniyle telef oldu. Parktaki tahliye çalışmaları, fillerinin çoğunun sağlık sorunları nedeniyle zorluklarla gerçekleşti.

Tayland'ın Chiang Mai kentinde şiddetli yağışların ardından sular altında kalan tabiat parkındaki yaklaşık 100 fil kurtarıldı, 2 fil telef oldu.

Tayland'ın Chiang Mai kentini vuran şiddetli yağışlar, sele yol açtı. Kentteki turistik Fil Tabiat Parkı sular altında kaldı. Parktaki filler karın hizasına kadar suda mahsur kaldı. Park görevlileri yaklaşık 100 fili tahliye etmek için yoğun çaba harcadı. Görevlilerden biri, "Hadi, hadi, devam et" diye bağırarak fillerin güvenli bölgeye doğru geçişini sağladı. Fillerin çoğunun görme engelli ya da hasta olmasının tahliye çalışmalarını zorlaştırdığı belirtildi.

"Gerçekleştirdiğimiz en büyük tahliyeydi"

Tabiat parkı kurucusu Saengduean Lek Chailert yaptığı açıklamada, "Hayatlarını kurtarmak için şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz en büyük tahliyeydi, su hızla yükseldi" ifadelerini kullandı. Saengduean 2 filin tahliye sırasında telef olduğunu belirterek, "Gözlerimin önünde sel suları tarafından sürüklenip gittiler" dedi.

Saengduean, selin parkın bugüne kadar yaşadığı en kötü sel olduğunu belirtti.

Parkta fillerin yanı sıra köpekler, kediler, atlar ve tavşanlar da dahil olmak üzere yaklaşık 5 bin hayvan bulunuyor. Bunlardan bazıları, yetkililerin sel uyarısı yapmasının ardından son günlerde tahliye edilmişti. - CHİANG MAİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hayvan Hakları Tayland Yerel Yaşam Dünya Çevre Doğa

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