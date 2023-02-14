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CH-47 Chinook ağır nakliye helikopterleri depremzedenin emrinde

Yerel Haberler

CH-47 Chinook ağır nakliye helikopterleri depremzedenin emrinde

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Adana İncirlik Üssündeki Lojistik Merkezinde hazırlanan yardım malzemelerinin nakliye helikopterleri ile vatandaşlara ulaştırıldığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Adana İncirlik Üssündeki Lojistik Merkezinde hazırlanan yardım malzemelerinin nakliye helikopterleri ile vatandaşlara ulaştırıldığı belirtildi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Adana İncirlik Üssündeki Lojistik Merkezinde hazırlanan yardım malzemelerini, Kara Kuvvetlerimizin CH-47 ağır nakliye helikopterleri ile vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Savunma Bakanlığı İncirlik Adana Yerel Haberler

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