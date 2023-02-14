CH-47 Chinook ağır nakliye helikopterleri depremzedenin emrinde Yerel Haberler Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Adana İncirlik Üssündeki Lojistik Merkezinde hazırlanan yardım malzemelerinin nakliye helikopterleri ile vatandaşlara ulaştırıldığı belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Adana İncirlik Üssündeki Lojistik Merkezinde hazırlanan yardım malzemelerinin nakliye helikopterleri ile vatandaşlara ulaştırıldığı belirtildi. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Adana İncirlik Üssündeki Lojistik Merkezinde hazırlanan yardım malzemelerini, Kara Kuvvetlerimizin CH-47 ağır nakliye helikopterleri ile vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Milli Savunma Bakanlığı İncirlik Adana Yerel Haberler

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