Cezaevinde Çanakkale şehitlerini anma ve dua programı - Haberler

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Cezaevinde Çanakkale şehitlerini anma ve dua programı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Cezaevinde Çanakkale şehitlerini anma ve dua programı

Kütahya Müftülüğü, Ceza İnfaz Kurumu Konferans Salonu'nda hükümlülere yönelik 'Çanakkale şehitlerini anma ve dua' programı düzenledi.

ÇANAKKALE (İHA) - Kütahya Müftülüğü, Ceza İnfaz Kurumu Konferans Salonu'nda hükümlülere yönelik 'Çanakkale şehitlerini anma ve Dua' programı düzenledi.

Cezaevi vaizleri Hasan Tekin, Ünal Damar ve Kadir Güner tarafından gerçekleştirilen programda, Kuran-ı Kerim tilaveti sonrası "Çanakkale savaşı ve bize verdiği mesaj" konulu sohbet yapıldı.

Programda sinevizyon gösterimi, ilahi ve kasideler okundu. Etkinlik, yapılan dua ile sona erdi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çanakkale, Kütahya, İnfaz, dua, Yerel, Haberler

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