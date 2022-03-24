Cezaevinde Çanakkale şehitlerini anma ve dua programı
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kütahya Müftülüğü, Ceza İnfaz Kurumu Konferans Salonu'nda hükümlülere yönelik 'Çanakkale şehitlerini anma ve dua' programı düzenledi.
ÇANAKKALE (İHA) - Kütahya Müftülüğü, Ceza İnfaz Kurumu Konferans Salonu'nda hükümlülere yönelik 'Çanakkale şehitlerini anma ve Dua' programı düzenledi.
Cezaevi vaizleri Hasan Tekin, Ünal Damar ve Kadir Güner tarafından gerçekleştirilen programda, Kuran-ı Kerim tilaveti sonrası "Çanakkale savaşı ve bize verdiği mesaj" konulu sohbet yapıldı.
Programda sinevizyon gösterimi, ilahi ve kasideler okundu. Etkinlik, yapılan dua ile sona erdi. - KÜTAHYA
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İhlas Haber Ajansı / Yerel