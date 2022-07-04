Cezaevi Müdürü Aytuttu'dan Başkan Bakkalcıoğlu'na veda ziyareti - Haberler

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Cezaevi Müdürü Aytuttu'dan Başkan Bakkalcıoğlu'na veda ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Cezaevi Müdürü Aytuttu'dan Başkan Bakkalcıoğlu'na veda ziyareti

Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ruhi Aytuttu, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ruhi Aytuttu, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Tayin sebebiyle görev yeri değişen Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ruhi Aytuttu, Başkan Bakkalcıoğlu'na veda ziyaretinde bulundu. Müdür Aytuttu ile bir süre görüşerek sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu, Aytuttu'ya Bozüyük'te yapmış olduğu hizmetler nedeni ile teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu Bozüyük Yerel Haberler

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