Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden Silivri'deki intihar haberlerine yalanlama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden Silivri'deki intihar haberlerine yalanlama

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden Silivri'deki intihar haberlerine yalanlama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Silivri 5'nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki toplu intihar haberlerine yalanlama getirerek böyle bir olayın gerçekleşmediği duyuruldu.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Silivri 5'nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki toplu intihar haberlerine yalanlama getirerek böyle bir olayın gerçekleşmediği duyuruldu.

Sosyal medya platformlarındaki asılsız haberlere ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında; Silivri 5 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda toplu intihar olduğuna ilişkin yapılan paylaşımlar tamamen gerçek dışıdır. Söz konusu iddialar iyi niyetten uzak, kamuoyunda algı oluşturmaya yöneliktir. Sosyal medyada yer alan gerçek dışı paylaşımlara itibar edilmemelidir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İntihar, Medya, İnfaz, CTE, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title