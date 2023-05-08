Ceylan Karavil Park AVM'de Engelliler Haftasında 'Buluşma' etkinliği

Diyarbakır İl Jandarma, Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığınca Engelliler Haftası çerçevesinde Ceylan Karavil Park AVM'de program düzenlendi.

Ceylan Grup ve Karavil Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Ens Danışmanlık tarafından yapılan Ceylan Karavil Park, açıldığı ilk günden itibaren düzenlediği birbirinden farklı etkinlikler ve sosyal sorumluluk projeleriyle Diyarbakır ve bölge halkının beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Bu çerçevede Ceylan Karavil Park AVM oyun alanında 10-14 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri düzenlendi. Musa Anter Engelsiz Yaşam Merkezinden 50 çocuğun katılımıyla gerçekleşen faaliyette çeşitli oyun oynandı. - DİYARBAKIR