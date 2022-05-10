Ceylan Karavil Park AVM'de annelere özel etkinlik - Haberler

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Ceylan Karavil Park AVM'de annelere özel etkinlik

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ceylan Karavil Park AVM'de annelere özel etkinlik

Ceylan grup ve Karavil grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi ENS danışmanlık tarafından yapılan Ceylan Karavil Park, açıldığı ilk günden itibaren düzenlediği birbirinden farklı etkinliklerle Diyarbakır ve bölge halkının beğenisini kazanmaya devam ediyor.

DİYARBAKIR (İHA) - Ceylan grup ve Karavil grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi ENS danışmanlık tarafından yapılan Ceylan Karavil Park, açıldığı ilk günden itibaren düzenlediği birbirinden farklı etkinliklerle Diyarbakır ve bölge halkının beğenisini kazanmaya devam ediyor. 8 Mayıs Anneler Günü'nde alışveriş merkezi ziyaretçilerine özel bir etkinlikle av sahipliği yaptı.

Güneydoğu Anadolu bölgesinin en büyük alışveriş merkezi Ceylan Karavil Park AVM'de 8 Mayıs Anneler Günü'nde de annelerin destekçisi oldu. Anneler Günü çerçevesinde AVM'nin ortasında sahne kuruldu. Sahnede, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı, Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı ile diyetisyenlerden oluşan alanlarında uzman doktorlar ile söyleşi düzenlendi. Etkinlikte, anneler, anne adayları ile söyleşi yapıldı. Etkinliklerden bir diğeri ise, akustik performans oldu. Akustik performans etkinliğinde anneler için hazırlanmış özel şarkılar, müzik dinletileri ile ziyaretçiler keyifli anlar yaşadı. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

alışveriş merkezi, Anneler Günü, Diyarbakır, Mayıs, Yerel, Haberler

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