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Ceyhanlılar Aşure Günü'nde buluştu

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Ceyhanlılar Aşure Günü'nde buluştu

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, iyiliğin, bereketin, kardeşliğin ve paylaşmanın sembolü Aşure Günü'nde kent meydanında Ceyhan Belediyesi Kadın Eli ekibinin hazırladığı aşureyi vatandaşlara dağıttı.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, iyiliğin, bereketin, kardeşliğin ve paylaşmanın sembolü Aşure Günü'nde kent meydanında Ceyhan Belediyesi Kadın Eli ekibinin hazırladığı aşureyi vatandaşlara dağıttı.

Başkan Erdem, belediye ekipleriyle birlikte seçtikleri malzemelerle hemşehrileri için aşure hazırlamaktan onur duyduğunu ifade etti.

Hz. Hüseyin'in Yezid'in ordusu tarafından öldürülmesinin üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen acıların unutulmadığını ifade eden ve kardeşliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulan bir dönem yaşandığını söyleyen Başkan Erdem, "Kerbela'daki katliamı unutmadık, unutmayacağız. Tüm dünyada savaşın yerini barışın alması temennimizle aşurelerimizi kardeşlik için paylaşıyoruz. Yas-ı matem oruçlarını tutan, dualarını eden tüm canlarımızın dileklerinin kabul olmasını ümit ediyorum" dedi.

Ceyhan'ın her bölgesinde dostluğun pekişmesi için belediye olarak farklı etkinlikler yapmaya özen gösterdiklerini, bu etkinliklerin hız kesmeden devam edeceğini vurgulayan Erdem, "Aşuremizde kardeşlik ve bereket var. Ceyhanlılarla aşuremizi paylaştık. Birlik ve beraberlik içinde pay edilen lokmalar kabul ve makbul olsun" diye konuştu. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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