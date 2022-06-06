Ceyhanlılar Asbestli Borulardan ve Su Motorlarından Kurtuldu - Haberler

Adana Büyükşehir Belediyesi su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Ceyhan ilçesinde yaptığı çalışmalar kapsamında asbestli içme suyu borularını değiştirdi, yüksek katlara motorla çıkarılabilen suyun, hattaki tazyikle vatandaşa ulaşmasını sağladı.

Yaklaşık 1 yıl önce proje çalışmalarını yerinde denetleyen ve Ceyhan'ın yaşadığı su problemi hakkında açıklamalar yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bu problemin ortadan kaldırılacağını ve vatandaşların sağlıklı borulardan su içeceğini müjdelemişti. Bu açıklamanın ardından çalışmalarına hız kesmeden devam eden ASKİ, içme suyu hattını tamamladı.

Toplam 258 km 549 m uzunluğunda su isale hattı inşa eden ASKİ ekipleri, yapılan içme suyu çalışmaları kapsamında kayıp ve kaçağa yol açan eski ve asbestli boruların değişim işini de gerçekleştirdi. Proje dahilinde sağlıklı ve dayanıklı boruların döşemesi yapıldı ve böylece içme suyundaki fiziki kayıplar önlenmiş oldu. Daha önce ilçede yaşanan içme suyu basınç problemini de çözen ASKİ, eski su motorlarıyla yüksek katlara çıkabilen suyun, hattaki yüksek tazyikle üst katlara rahatlıkla ulaşmasını sağladı.

İçme suyu çalışmalarının ardından bozulan yollar ise ekipler tarafından düzeltildi.

İlçede geçmişte çeşitli nedenlerle meydana gelen ve yaşamı olumsuz yönde etkileyen su kesintilerinin son bulmasıyla birlikte rahat bir nefes alan Ceyhanlı vatandaşlar, çalışmalar için Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'e teşekkür etti.

ANKA / Yerel