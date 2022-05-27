Ceyhan-Osmanpazarı kardeş şehir oldu - Haberler

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Ceyhan-Osmanpazarı kardeş şehir oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ceyhan-Osmanpazarı kardeş şehir oldu

Ceyhan Belediyesi, Belediye Meclisi kararıyla Bulgaristan'ın Eski Cuma şehrine bağlı Omurtag (Osmanpazarı) ilçesi ile kardeş şehir oldu.

Ceyhan Belediyesi, Belediye Meclisi kararıyla Bulgaristan'ın Eski Cuma şehrine bağlı Omurtag (Osmanpazarı) ilçesi ile kardeş şehir oldu.

Osmanpazarı İlçe Belediye Başkanı Eşref Eşrefov, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem'i makamında ziyaret ederek kardeşlik duygularını paylaştı.

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Osmanpazarı'nın Ceyhan'ın demografik yapısına benzer özellikler taşıdığını belirten Eşrefov, iki ilçe arasında işbirliğini geliştirmek adına ortak hareket etme gayretinde olacaklarını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ise, "Kardeş ilçemizin Belediye Başkanı Eşrefov'la her fırsatta bir araya gelip görüş alışverişimizi, yapacağımız hizmet çeşitliliğini masaya yatıracağız. Belediye hizmetlerinde birbirimize yardımcı olacak, dünyada gelişen belediyecilik örnekleriyle ilgili ilçelerimizde de çalışmalar yapacağız" diye konuştu.

Başkan Erdem, iki ilçe arasındaki işbirliğinin gelişmesi için sürekli bir diyalog halinde olacaklarını vurguladı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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