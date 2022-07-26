Ceyhan'da Modernevler semt pazarı yenilendi

Ceyhan Belediyesi, Modernevler Mahallesi'nde 2 bin 500 metrekare alana sahip semt pazarı alanı yenilendi.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem'in de katıldığı çalışmada 4 mahallelinin alışveriş yaptığı semt pazarına 20 ton asfalt döküldü.

Belediye ekipleri, aynı zamanda, semt pazarında bulunan tuvaleti onardı, pazarın etrafını çevreleyen duvarları boyadı. Pazarcı esnafını ve vatandaşları yazın toz topraktan, kışın yağmur ve çamurdan, su birikintilerinden, bozuk yollardan kurtardıklarını belirten Başkan Erdem, "Pazarcı esnaf ve mahallelilerin talebi doğrultusunda pazar yerimizi mahallenin adı gibi modern bir hale getirdik. Ekiplerimiz gece-gündüz demeden 6 günlük süre içerisinde çalışmalarını tamamladı. Pazarcılarımıza, kadınlarımıza söz verdik ve bu sözümüzü yerine getirdik. Ceyhan halkımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Başkan Erdem'e teşekkür eden Modernevler Mahalle Muhtarı Ziya Fidan da "Mahallemizin pazar yerinde çok kötü bir asfalt vardı. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Mahallemizin adı gibi modern bir asfalt yaptı" diye konuştu.

Semt pazarı esnafı Balıkçı Ali de, "Allah razı olsun. Başkanımız yerlerimizi çok güzel yaptı. Ellerinden öpüyorum. Teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Yerel