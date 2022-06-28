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Ceyhan'da Köy Şenlikleri Sürüyor

ANKA - Yerel
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Adana Ceyhan’da gelenekselleşen köy şenlikleri ile ilçe halkını bir araya getiren Ceyhan Belediyesi, bu yılki şenlikleri Üçdut Yeşilova köyünde başlattı.

Adana Ceyhan'da gelenekselleşen köy şenlikleri ile ilçe halkını bir araya getiren Ceyhan Belediyesi, bu yılki şenlikleri Üçdut Yeşilova köyünde başlattı.

Yaz akşamlarının ilk köy şenliğinde Ceyhanlı sanatçı Sergen ile Hasan Emre Ağmaz, şarkılarını köy sakinleri için seslendirdi.

Şenliklerin yaz boyunca devam edeceğini belirten Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, katılım sağlayan tüm hemşehrilerine ve sahne alan sanatçılara teşekkür etti. Başkan Erdem, "Ceyhan'da rutin belediyecilik hizmetleri dışında vatandaşlarımızı stresten uzaklaştırmak, güzel anlar yaşamasını sağlamak için kültür-sanat etkinliklerimizi, şenliklerimizi sürdüreceğiz. Yüreğimizi bir etmeye devam edeceğiz" dedi.

Şenliklerin diğer köylerde de devam edeceğini dile getiren Başkan Erdem, kadınların köydeki park alanının genişletilmesi yönündeki taleplerini de yerine getireceğinin sözünü verdi.

Başkan Hülya Erdem, konser sonunda sanatçılara ve müzisyenlere çiçek takdim etti.

ANKA / Yerel

Hülya Erdem Yeşilova Ceyhan Yerel Haberler

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