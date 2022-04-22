Ceyhan'da 23 Nisan Coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ceyhan'da coşkuyla kutlanıyor. Ceyhan Belediyesi Hilal Işık Aşrak Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde düzenlenen çocuk festivalinde gönüllerince eğlenen Ceyhanlı minikler, 23 Nisan sevincini doyasıya yaşadı.

Ceyhan Belediyesi Hilal Işık Aşrak Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde düzenlenen çocuk festivaline katılan çocuklar, çikolatalı elma atölyesinde hünerlerini sergiledi. Dans gösterileriyle yeteneklerini ortaya koyan çocuklar düzenlenen kar partisinde kartopu oynadı.

Ceyhan Belediyesi'nin çocuklar ve gençler için sosyal sorumluluk taşıyan örnek bir anlayış sergilediğini kaydeden Belediye Başkanı Hülya Erdem, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin tüm coşkusuyla devam edeceğini belirtti.

BAŞKAN ERDEM'DEN KUTLAMALARA DAVET

Başkan Erdem, 23 Nisan Cumartesi günü saat 14.00'te Kaymakamlık önünde düzenlenecek kutlamalara tüm Ceyhanlıları davet etti.

Etkinlikler kapsamında ikramlar (patlamış mısır, pamuk şeker), yarışmalar (çuval yarışı, halat çekme, sandalye kapma, yumurta taşıma), oyunlar (şişme, oyun parkları), etkinlikler (yüz boyama, hatıra köşesi) düzenleneceğini belirten Başkan Erdem, "23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlu olsun. Tüm ailelerimizi çocuklarıyla birlikte bayram coşkusuna ortak olmaya davet ediyorum. Yaşasın 23 Nisan, Yaşasın Ceyhan" dedi.