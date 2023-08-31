Ceyhan Belediyesi'nden Önce Zafer Yürüyüşü Ardından Grup Fay Konseri

Ceyhanlılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Ceyhan Belediyesi tarafından düzenlenen Zafer Yürüyüşü ve Grup Fay konseriyle kutladı.

Ceyhanlılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Ceyhan Belediyesi tarafından düzenlenen Zafer Yürüyüşü ve Grup Fay konseriyle kutladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Adana'nın Ceyhan ilçesinde de coşkuyla kutlandı.

27 Ağustos'taki Koray Avcı konserinin ardından 28 ve 29 Ağustos'taki sinema gösterimleriyle Zafer Haftası etkinliklerinin devam ettiği ilçede, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem'le birlikte Grup Fay konserini izleyen Ceyhanlılar, meşaleli ve dev bayraklı yürüyüşle coşkulu anlar yaşadı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti Türkiye Cumhuriyeti'nin zafere giden yolu ilmek ilmek işlediğine dikkat çeken Başkan Hülya Erdem, 'Zafer Yürüyüşü'nün ardından Grup Fay konserinde hemşehrilerine seslendi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemine işaret eden Başkan Hülya Erdem, şunları söyledi:

"Sevgili evlatlarım, kızlarım, oğullarım, Zaferimizin 101. yılında, yılmadan, yorulmadan omuz omuza özgürlük meşalesini yarınlara taşıyoruz. Anadolu coğrafyasını Türklerin ebedi yurdu yapan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Zafer bizim! 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."