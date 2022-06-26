Ceyhan Belediyesi ile Tüm Bel-Sen Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Adana'da Ceyhan Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) Adana Şubesi arasında, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.

Ceyhan Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine göre, kamu çalışanlarına bin lira bayram ikramiyesi, yüzde 110'a varan maaş zammı, 750 TL tutarında eğitim ve kültür yardımı, 750 TL tutarında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yardımı, birinci derece yakını vefat eden çalışana 3 bin TL, çalışanın vefat etmesi halinde mirasçılarına 9 bin TL yardım yapılacak.

Başkan Hülya Erdem yaptığı açıklamada; başkan yardımcısı ve müdürlere brüt yüzde 110, şef, amir, ve koruma şoförüne yüzde 105, komiser, zabıta personeli ve diğer memurların aylık maaşlarına brüt yüzde 105 zam yaptıklarını kaydetti. Erdem ayrıca Kurban Bayramı'nda çalışanlara bin TL bayram yardımı yapılacağını da sözlerine ekledi.

Ceyhan Belediyesi'ndeki çalışma arkadaşlarını hayat pahalılığına ve enflasyona ezdirmeyeceğini dile getiren Erdem, şöyle söyledi:

"TÜRKİYE'YE ÖRNEK BİR SÖZLEŞME"

"Belediyemizde çalışan memurlarımızın sosyal denge tazminatlarında ve özlük haklarında günün şartlarına göre, belediyemizin imkanlarını zorlayarak önemli iyileştirmeler yaptık. TİS, Türkiye'ye örnek bir sözleşme oldu. Dedikodulara meydan vermeden çalışanlarımızla bir aile olarak Ceyhanlı hemşehrilerimizin huzuru, refahı ve mutluluğu için mesai kavramı olmadan gece-gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Belediyemizde çalışan kamu personeli mesai arkadaşlarımıza hayırlı olsun."

Tüm Bel-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Çelik ise kamu çalışanlarına gösterdiği hassasiyetten ötürü Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem'e teşekkür etti.

ANKA / Yerel