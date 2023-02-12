Ceyhan Belediyesi Binalarda Hasar Tespiti Yapıyor… Hülya Erdem: 'Yanında Zabıta Müdürlüğü Ekibi Olmayan Hiç Kimseye İtibar Etmeyiniz'

Adana Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, 6 Şubat depreminin ardından ilçedeki binalarda hasar tespiti için üç ayrı ekip halinde çalışmalara başladıklarını belirterek, “Yanında Zabıta Müdürlüğü ekibi olmayan hiç kimseye itibar etmeyiniz” dedi.

Adana Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, 6 Şubat depreminin ardından ilçedeki binalarda hasar tespiti için üç ayrı ekip halinde çalışmalara başladıklarını belirterek, "Yanında Zabıta Müdürlüğü ekibi olmayan hiç kimseye itibar etmeyiniz" dedi.

Ceyhan Belediyesi İmar, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmesi üzerine depremin ardından kentteki binalarda hasar tespit çalışmasına başladı. Başkan Erdem, yurttaşların belediye ve resmi kuruluşların dışında yapılan açıklama ve bilgi paylaşımlarına itibar etmemesi gerektiğini belirtti. Yurttaşlar, binalardan alınan verilere, e-devlet üzerinden ulaşabilecek.

FAHİŞ FİYAT UYGULAMALARINA CEZAİ İŞLEM

Başkan Erdem fırsatçılara geçit vermeyeceklerini de vurgulayarak, Zabıta ekiplerinin tespiti sonucunda düşük gramajlı ekmek üreten ve fahiş fiyata satış yapan işletmelere cezai işlem uyguladıklarını dile getirdi. Erdem, "Milletimizin zor zamanında fırsatçılık yapanlara asla geçit vermeyeceğim. Talimatım nettir. Denetimler ara vermeden devam edecek" dedi.