Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Şehit Annelerinin Anneler Günü'nü Kutladı

CEYHAN, ADANA (ANKA) -

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Anneler Günü'nde şehit ailelerini unutmadı. Vatan savunması için gözünü kırpmadan canını veren aziz şehitlerin yüksek hatırası önünde saygıyla eğilen Erdem, anneleri ziyaret etti.

Şehit annelerine çiçek sunan, ellerini öpen, Erdem, "Şehitlerimizin hakkını asla ödeyemeyiz. Bizlere güvenli bir ülke bırakma çabasındayken şehit düşen kahraman çocuklarımıza minnettarız. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalması için canlarını hiçe sayan aziz şehitlerimizi sevgi, saygı ve minnetle anıyorum" dedi.

"EMRİNİZDEYİM"

Her annenin ayrı bir değer taşıdığını, acılı şehit annelerinin de bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini dile getiren Başkan Hülya Erdem, bu kapsamda Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Cüneyt Muhacir'in annesi ve aynı zamanda Ceyhan Gazi ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı olan Ayşe Muhacir, Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı ve Şehit Er Oğuzhan Kaman'ın aileleriyle de bir araya geldi. Başkan Erdem, şehit ailelerinin her zaman emrinde olduğunu sözlerine ekledi.