Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem: "Ceyhan, Büyük Bir Aile Oldu"

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Ceyhan’da sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilerken esnaf ve sanatkar ile vatandaş buluşmalarını aralıksız sürdürüyor. Önceki gün Atatürk Caddesi, Köşgerler ve Elektrikçiler Caddesi’nde esnafla bir araya gelen ve hayırlı işler dileyen Başkan Hülya Erdem, şehrin ekonomisinin kalbi olan esnaflarla daha güçlü bir Ceyhan için elbirliğiyle çalıştıklarını vurguladı.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Ceyhan'da sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilerken esnaf ve sanatkar ile vatandaş buluşmalarını aralıksız sürdürüyor. Önceki gün Atatürk Caddesi, Köşgerler ve Elektrikçiler Caddesi'nde esnafla bir araya gelen ve hayırlı işler dileyen Başkan Hülya Erdem, şehrin ekonomisinin kalbi olan esnaflarla daha güçlü bir Ceyhan için elbirliğiyle çalıştıklarını vurguladı.

Vatandaşlarla, esnaf ve sanatkarlarla, üretici ve köylüyle bir bütün olan Ceyhan'ın büyük bir aile hüviyetine büründüğüne dikkat çeken Başkan Erdem, "Omuz omuza, yan yana birlik ve dirlik içerisinde güzel yarınlara yürüyoruz. Ne mutlu bize" diye konuştu.

Ceyhan'da vatandaşları da evlerinde tek tek ziyaret etmeyi ihmal etmeyen Başkan Hülya Erdem, komşusu, yol arkadaşı olarak gördüğü Cemil Yağri ile genç Ceyhanlı Efe Diyek ve ailesini evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini sundu.

Yaşamın her alanında, belediyenin dost elinin insanların yanında olduğuna işaret eden Çukurova'nın tek, Ceyhan'ın ilk ve tek kadın Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Birlikte omuz omuza çalışarak üretiyor, Ceyhan'ımızı el birliğiyle geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

ŞEHİT AİLESİNİ UNUTMADI

Ceyhanlı şehit Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın Sağkaya Köyü'ndeki mevlidinde de şehit ailesini yalnız bırakmayan Başkan Erdem, "Şehidimize ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Başınız sağ olsun" vurgusu yaptı.