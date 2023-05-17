Ceyhan Belediye Başkanı Erdem: 'Kurtkulağı'ndaki Taş Ocaklarının Ruhsatlarını Ceyhan Belediyesi Vermedi'

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Kurtkulağı Mahallesi’ndeki üç taş ocağı ruhsatının belediye tarafından verildiğine ilişkin iddiaların asılsız olduğunu belirterek, “Kurtkulağı’ndaki taş ocakları ruhsatlarını Ceyhan Belediyesi vermedi. Ruhsatlar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce verilmektedir” dedi.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Kurtkulağı Mahallesi'ndeki üç taş ocağı ruhsatının belediye tarafından verildiğine ilişkin iddiaların asılsız olduğunu belirterek, "Kurtkulağı'ndaki taş ocakları ruhsatlarını Ceyhan Belediyesi vermedi. Ruhsatlar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nce verilmektedir" dedi.

Ceyhan Kurtkulağı Mahallesi'nde, üç taş ocağının arka arkaya patlattığı dinamitler nedeniyle evleri çatlayan vatandaşlar için acil önlem çağrısı yapan Başkan Erdem, söz konusu taş ocaklarına belediyenin ruhsat verdiğine ilişkin iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.

Ceyhan'da hiçbir vatandaşın can ve mal güvenliğinin tehdit altında olmasına rıza göstermeyeceklerini dile getiren Erdem, "Kurtkulağı'ndaki taş ocakları ruhsatlarını Ceyhan Belediyesi vermedi. Belediyemiz tarafından söz konusu taş ocaklarına verilen herhangi bir ruhsat yoktur. Ruhsatlar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nce verilmektedir" diye konuştu.

Başkan Erdem, Ceyhan Kurtkulağı'nda yaşayan vatandaşlarının rahat ve huzurlu bir yaşama kavuşması için acil önlem çağrısını yinelerken, belediye olarak da üzerlerine düşen görevleri acilen yerine getireceklerini sözlerine ekledi.