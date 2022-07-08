Ceyhan Belediye Başkanı Erdem, Kurban Bayramı'nı Kutladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ceyhan Belediye Başkanı Erdem, Kurban Bayramı'nı Kutladı

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:
Ceyhan Belediye Başkanı Erdem, Kurban Bayramı'nı Kutladı

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Kurban Bayramı’nı kutladı. Erdem, “Her günümüz bayram sevinciyle dolsun” dedi.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Kurban Bayramı'nı kutladı. Erdem, "Her günümüz bayram sevinciyle dolsun" dedi.

'Temiz Ceyhan, Güzel Bayram' sloganıyla yola çıktıklarını dile getiren Başkan Erdem, "Bayram, Ceyhanımıza, Adanamıza, ülkemize barışı ve dostluğu beraberinde getirsin. Paylaşmanın en güzel örneklerinin sergileneceği Kurban Bayramı'nın sağlık ve huzur içerisinde geçmesini diler, ülkemizin her yanındaki vatandaşlarımıza mutlu bayramlar dilerim" diye konuştu.

Ceyhan Belediyesi, tüm çalışanlarına brüt bin 100 lira ila 3 bin 500 lira arasında değişen oranlarda bayram ikramiyesi ve kurban parası yatırdı. Yurttaşların huzurlu bir bayram geçirmeleri için belediye olarak tüm önlemleri aldıklarını kaydeden Erdem, ilçenin dört bir yanında temizlik seferberliği başlattıklarını da bildirdi.

ANKA / Yerel

Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title