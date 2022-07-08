Ceyhan Belediye Başkanı Erdem, Kurban Bayramı'nı Kutladı

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Kurban Bayramı'nı kutladı. Erdem, "Her günümüz bayram sevinciyle dolsun" dedi.

'Temiz Ceyhan, Güzel Bayram' sloganıyla yola çıktıklarını dile getiren Başkan Erdem, "Bayram, Ceyhanımıza, Adanamıza, ülkemize barışı ve dostluğu beraberinde getirsin. Paylaşmanın en güzel örneklerinin sergileneceği Kurban Bayramı'nın sağlık ve huzur içerisinde geçmesini diler, ülkemizin her yanındaki vatandaşlarımıza mutlu bayramlar dilerim" diye konuştu.

Ceyhan Belediyesi, tüm çalışanlarına brüt bin 100 lira ila 3 bin 500 lira arasında değişen oranlarda bayram ikramiyesi ve kurban parası yatırdı. Yurttaşların huzurlu bir bayram geçirmeleri için belediye olarak tüm önlemleri aldıklarını kaydeden Erdem, ilçenin dört bir yanında temizlik seferberliği başlattıklarını da bildirdi.

ANKA / Yerel