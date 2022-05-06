Ceyhan Belediye Başkanı Erdem, Bayramı Hemşehrileri ile Birlikte Geçirdi

CEYHAN, ADANA (ANKA) -

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Ramazan Bayramı boyunca ilçedeki hemşehrilerini yalnız bırakmadı.

Bayramda ilk olarak hemşehrilerini makamında ağırlayan Başkan Erdem, belediye meclis üyeleri, belediye personeli ve siyasi partilerin temsilcileri ile de bayramlaştı, sohbet etti.

Başkan Hülya Erdem, Ceyhan Devlet Hastanesi'ndeki sağlık emekçilerini, hasta ve hasta yakınlarını, tedavi gören çocukları da unutmadı. Tüm hastalara şifa dileyen Başkan Erdem, özellikle pandemi sürecindebüyük bir özveri ile çalışan sağlık emekçilerine de teşekkür etti.

Tutulan oruçların, edilen duaların ardından bayramı birlikte yaşamının mutluluğu içerisinde olduklarını dile getiren Başkan Hülya Erdem, "Bayram dostluktur, bayram kardeşliktir, paylaşmaktır bayram, bayram umudu çoğaltmak, yarınlara güvenle bakabilmektir. Her gününüz bayram sevinciyle dolsun. İyi ki varsınız, iyi ki ailemsiniz" diye konuştu.