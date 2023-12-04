Ceyhan Belediye Başkanı Engellilerle Bir Araya Geldi

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelli gençlik ve spor kulübü üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Erdem, engelsiz bir Ceyhan oluşturmak için çalıştıklarını belirtti.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle, Yaşar Kemal Gençlik ve Kadın Yaşam Merkezi'nde Ceyhan Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Mustafa Eroğlu, kulüp üyeleri ve Ceyhanlı komşularıyla bir araya geldi.

Ceyhan Belediyesi'nin engelsiz bir Ceyhan oluşturmak için gayret sarf ettiğini kaydeden Başkan Hülya Erdem, "Bu önemli günde bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduk" dedi.

Yaşamın her alanında, sadece 3 Aralık'ta değil, her gün engelli vatandaşlarının yanında olmaktan onur duyduğunu vurgulayan Başkan Hülya Erdem, "Toplumda farkındalık oluşturarak tüm engelleri birlikte aşmak zorundayız. Farkında olalım engel olmayalım. Hayata engel yok" dedi.

Belediye çalışmalarında hiçbir bahane üretmeden, koşullar ne olursa olsun engelli vatandaşlarının yanı başında yer aldıklarını, ihtiyaçlarını anında karşılamaya özen gösterdiklerini dile getiren Başkan Hülya Erdem, "Çalışmalarımızı engelsiz bir Ceyhan üzerine gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Herkesin birer engelli adayı olduğunu unutmadan hareket etmesi çağrısında bulunan ve Ceyhanlılara anne şefkatiyle yaklaşan Başkan Hülya Erdem, "Duyarlı Ceyhan halkımızla engelli vatandaşlarımızın daha rahat ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için çabamızı hiçbir zaman eksik etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.