Ceyda Sayar, 5. Ulusal Altın Nota Piyano Yarışması'nda Türkiye Birincisi Oldu

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencisi Ceyda Sayar, 5. Ulusal Altın Nota Piyano Yarışması'nda gösterdiği yüksek performansın ardından 10-11 yaş profesyonel kategorisinde Türkiye birinciliğini kazandı.

Akademik alandaki başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da başarıdan başarıya koşan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri müzik alanındaki yüksek performanslarıyla da dikkat çekiyor. Yurt Çağdaş Kültür Derneği tarafından düzenlenen 5. Ulusal Altın Nota Piyano Yarışması'nda 10-11 yaş profesyonel kategoride yarışmaya katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu 5.sınıf öğrencisi Ceyda Sayar gösterdiği yüksek performansla birinciliği elde etti.

Elde edilen derecelerin öğrencinin gelecekteki müzik kariyeri için büyük önem taşıdığını ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel başarıların hiçbir zaman tesadüf olmadığını dile getirdi. Şampiyon öğrenciyi kutlayan Gürsel öğrenci velileri ve öğretmenlerine de teşekkür etti. - GAZİANTEP