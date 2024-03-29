Üye Girişi
Haberler

Çevreye rahatsızlık verenlere ceza yağdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevreye rahatsızlık verenlere ceza yağdı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobille çevreye rahatsızlık veren 33 kişi ve 26 araca toplam 111 bin 135 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Eşref Bitlis Parkı ve civarında vatandaşlara rahatsızlık veren şahıs ve araçlar olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan uygulamada;

33 şahsa 'Çevreye rahatsızlık vermekten' 32 bin 241 TL idari para cezası, 3 ses sistemi, 5 APP plaka ve 9 muhtelif maddeden 26 araca da toplam 78 bin 894 TL trafik cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kayseri Çevre Trafik Suç 3.Sayfa Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

SA Spurs New York Knicks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 30 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Sacramento Kings Dallas Mavericks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 30 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Anneye fitre verilir mi? Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor, setleri nerede? Süleyman Ada kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Türkoğlu Belediye Başkan adayı Süleyman Ada kaç yaşında, nereli? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 29 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Cengiz Gökçam kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Pazarcık Belediye Başkan adayı Cengiz Gökçam kaç yaşında, nereli? Kamber Harmankaya kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Onikişubat Belediye Başkan adayı Kamber Harmankaya kaç yaşında, nereli? Mehmet Akçiçek kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Nurhak Belediye Başkan adayı Mehmet Akçiçek kaç yaşında, nereli? Sümeyye Nur Mahide Gökbilgin kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Göksun Belediye Başkan adayı Sümeyye Nur Mahide Gökbilgin kaç yaşında, nereli? Hatice Kahraman kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Elbistan Belediye Başkan adayı Hatice Kahraman kaç yaşında, nereli? Yahya Kemal Akkurt kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayı Yahya Kemal Akkurt kaç yaşında, nereli? Nazir Çuhadar kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Andırın Belediye Başkan adayı Nazir Çuhadar kaç yaşında, nereli? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 6. bölüm TRT 1 HD izleme linki! 9 gün tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 9 gün bayram tatili hangi tarihte başlayacak?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title