Çevrecilerden Kıyı İşgallerine Tepki

SEFER TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir araya gelen bir grup çevreci, kıyı işgallerine tepki göstererek ellerinde pankartlar ile sahil şeridinde yürüdü.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir araya gelen bir grup çevreci, kıyı işgallerine tepki gösterdi. Burhaniye Çevre Platformu ve Kıyı Hareketi öncülüğünde Ören Plajı'nda toplanan çevreciler, ellerinde yazılı olan "Anayasa'yı ve kıyı kanununu uygula", "denizler dereler sermate değildir", "sermaye elini kıyılardan çek", yağma yok kıyılar hepimizin" dövizlerini taşıyarak plajı baştan başa yürüdü.

Deniz kızı heykeli önünde basın açıklaması yapan çevreciler adına açıklamayı Hatice Engin okudu. Engin, şunları söyledi:

"8 mayısta ilan ettiğimiz kıyıda hareketinin kuruluşunun ardından çok temel, hukuksal, kamusal, toplumsal bir takibi dile getirmek için Türkiye'nin dört bir yerinde kıyıdayız. Kıyıda olarak kıyı eko istemini korumak ve kıyılara tüm insanların eşit ve ücretsiz erişimini savunmak amacıyla mücadele ediyoruz. Kıyıların sadece insanlara ait olmadığını savunuyoruz. Deniz ve kara eko sistemlerinin buluşma noktası olan kıyılardaki tüm canlı ve cansız varlıkları koruma ilkemiz en temel çıkış noktamızı oluşturuyor. Bu nedenle kıyılar halkındır yerine, kıyılar hepimizindir diyoruz. Yalnızca kıyılar değil dereler, nehirler, göller, ormanlar ve dağlarda hepimizindir."